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48 минут назад

Два человека погибли при стрельбе у синагоги

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#теракт #синагога #стрельба
Два человека погибли при стрельбе у синагоги

Перестрелка произошла в Германии.

По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии, сообщают «Известия». Как пишет газета Bild, инцидент произошел неподалеку от местной синагоги. По информации издания, неизвестный открыл из автомата огонь перед синагогой, после чего бросил гранату на территорию еврейского кладбища. Как передает Deutsche Welle со ссылкой на очевидцев, по меньшей мере один из нападавших был одет в военную форму.

По данным городской полиции, нападавших двое. Они были одеты в полевую форму, лица закрывали маски. Они были вооружены автоматическим оружием, а также, по некоторым данным, пистолетами. Власти города заявили об "особой ситуации" в Галле. Полиция региона стягивает все силы в город. Место ЧП на улице имени Гумбольдта оцеплено, пишет ТАСС.

Посольство России в ФРГ и генконсульство России в Лейпциге проверяет, есть ли среди пострадавших россияне. Полиция призвала жителей быть бдительными и не выходить из дома.

8 — 9 октября последователи иудаизма отмечают самый важный праздник в иудаизме — Йом Кипур (Судный день). В этот день иудеи проводят большую часть дня в молитвах и в обязательном порядке посещают синагогу.
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#теракт #синагога #стрельба

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