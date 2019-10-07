Прокуратура настаивает на увольнении чиновника лесоконтроля

4 октября в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру поступила информация Управления лесного хозяйства области о незаконной перевозке и заготовке древесины на территории Липецкого городского лесничества.

В ходе проверки информация подтвердилась: на территории лесничества была совершена незаконная порубка 23 сосен.



Ущерб, причиненный вырубкой защитных лесных насаждений, составил - свыше 1,4 млн. рублей.



При этом, как установлено в ходе проверки, должностное лицо ОКУ «Липецкое городское лесничество», осуществляя мероприятия по контролю за соблюдением правил заготовки древесины, обнаружил незаконную порубку, однако, злоупотребив своими правами, обратил ее в свою пользу.



В рамках полномочий по обеспечению законности прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка деревьев с причинением ущерба в особо крупном размере) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).



Незаконно заготовленная и вывезенная древесина принята на ответственное хранение в ГАУ «Ленинский лесхоз».



Наряду с этим, в адрес директора ОКУ «Липецкое городское лесничество» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции при осуществлении государственного лесного контроля, в котором поставлен вопрос об увольнении должностного лица, злоупотребившего своими полномочиями, сообщает прокуратура Липецкой области.

