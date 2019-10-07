В Липецке будут судить педофила изнасиловавшего падчерицу и трех школьниц

Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении восьми эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Его действия следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера совершенные с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).



По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 2014 - 2015 годах совершал в отношении малолетней дочери своей сожительницы действия сексуального характера.



Преступления против половой неприкосновенности 13-летней школьницы происходили на протяжении года в момент отсутствия её матери. Осознав противоправность его действий, о произошедшем школьница рассказала матери, которая и заявила в правоохранительные органы.



В ходе расследования уголовного дела следственным путем установлены преступные эпизоды в отношении еще трех несовершеннолетних школьниц. Предлагая девочкам 13-ти, 14-ти и 15-ти лет денежное вознаграждение, он склонил их к действиям сексуального характера и интимной близости.



Под тяжестью собранных следствием доказательств фигурант признал свою вину по всем эпизодам и подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений. На время предварительного следствия он заключен под стражу.



В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Напомним, что преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних относятся к категории особо тяжких, за которые Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

