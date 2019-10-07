Происшествия

сегодня, 12:35

В Липецке будут судить педофила изнасиловавшего падчерицу и трех школьниц

16 1963
#суд #педофил
2
В Липецке будут судить педофила изнасиловавшего падчерицу и трех школьниц

Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в  совершении восьми эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Его действия следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера совершенные с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 2014 - 2015 годах совершал в отношении малолетней дочери своей сожительницы действия сексуального характера.

Преступления против половой неприкосновенности 13-летней школьницы происходили на протяжении года в момент отсутствия её матери. Осознав противоправность его действий, о произошедшем школьница рассказала матери, которая и заявила в правоохранительные органы.

В ходе расследования уголовного дела следственным путем установлены преступные эпизоды в отношении еще трех несовершеннолетних школьниц. Предлагая девочкам 13-ти, 14-ти и 15-ти лет денежное вознаграждение, он склонил их к действиям сексуального характера и интимной близости.

Под тяжестью собранных следствием доказательств фигурант признал свою вину по всем эпизодам и подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений. На время предварительного следствия он заключен под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.  

Напомним, что преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних относятся к категории особо тяжких, за которые  Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.  
16 1963
#суд #педофил
2

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нонка

1 минуту назад
Пора на зоне лягушатник делать для любителей лягушатины !Зелениеьких потребил !
ответить

)(ОТТ@БЬ)Ч

1 минуту назад
Мочить таких надо, а не судить и сажать!
ответить

от туда

3 минуты назад
Был Серегой теперь станет Катей
ответить

Енотян Питушидзе

7 минут назад
Мусчинка сладенького захотел. Сорвал так сказать цветок лотоса.
ответить

Вася Хренов

9 минут назад
Пипец тебе петушара на первой пересылки.
ответить

мама

10 минут назад
Малолетние проститутки за деньги уже в 13 сосут
ответить

....

12 минут назад
Хитрая мама решила отжать хату сожителя... и кажется ей это удается...
ответить

комментарий

15 минут назад
Теперь в петушиный рай отправится 18лет удовольствия с петухами под шконкой
ответить

Артамон Заваркин и Ко

16 минут назад
Любопытно, почему у не заводят дела по педофилии когда замуж отдают цыганок 15-16 летних?
ответить

да

18 минут назад
13-ти, 14-ти и 15-ти лет денежное вознаграждение, он склонил их к действиям сексуального характера и интимной близости.Это у баб в крови за деньги кожанного вылизывать не смотря на возраст.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Сотрудник липецкой колонии попался на взятке
#взятка
4
Сотрудник липецкой колонии попался на взятке

23 минуты назад

Происшествия
Сбивший байкера на обочине дороги в Липецкой области водитель получил 1 год колонии-поселения
#дтп
5
Сбивший байкера на обочине дороги в Липецкой области водитель получил 1 год колонии-поселения

сегодня, 11:34

Происшествия
В воскресенье в Липецке ливнем заливало дороги, в лужах глохли машины, отключалось электричество
16
В воскресенье в Липецке ливнем заливало дороги, в лужах глохли машины, отключалось электричество

сегодня, 11:23

Происшествия
Ельчанин получил по голове… петухом!
#кража
31
Ельчанин получил по голове… петухом!

сегодня, 09:48

Происшествия
Безработный украл рельсы
#кража
10
Безработный украл рельсы

сегодня, 08:38

Происшествия
Среднемесячная зарплата в Липецкой области 37 тысяч рублей
#зарплата
135
Среднемесячная зарплата в Липецкой области 37 тысяч рублей

сегодня, 08:29

Происшествия