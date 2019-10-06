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7 минут назад

В Литве спят и видят вторжение России

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И вовсю готовятся ее отражать

Президент Литвы Гитанас Науседа заверил американских журналистов, что Россия не сможет захватить его страну на 36 часов.

В интервью CNN, опубликованном 3 октября, литовский лидер оценил сценарий аналитиков центра RAND, согласно которому Россия способна занять территорию Литвы менее чем за двое суток.

«Это слишком пессимистический подход. Я говорил с нашими генералами, они заверили меня, что за два дня захватить Литву не удастся, поскольку, по их подсчетам, это займет три–четыре недели», — сказал Науседа.

По его словам, в таком случае Вильнюс сможет рассчитывать на помощь НАТО. В то же время Науседа отметил, что выступает за диалог, а не борьбу с Россией, однако искать компромиссы с Москвой в ущерб Украине он не будет.

«Если пойдешь на односторонние компромиссы, они расценят это как проявление слабости», — заверил президент Литвы.

В июне СМИ сообщили о подготовке Литвы к «войне» с Россией. Издание The National Interest отметило, несмотря на нереальность подобного сценария, Вильнюс за шесть лет утроил военные расходы до 2% от ВВП и активно модернизирует армию, сообщает iz.ru

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