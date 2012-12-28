Все новости
Происшествия
123
34 минуты назад
1

Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого

Новогодние каникулы он встречает в камере предварительного заключения.

32-летний житель Грязинского района может оказаться за решёткой за одно из самых несуразных преступлений прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина побывал в гостях у своего 37-летнего знакомого, который гостеприимно передал ему свою банковскую карту и отправил в магазин за покупками к застолью. Завладев чужим платёжным средством, мужчина сразу передумал возвращаться к владельцу карты, уехал за его счёт на общественном транспорта, а затем в банкомате снял всю наличность – около 7 тысяч рублей.

Вычислить любителя чужих денег не составило труда, после задержания он во всём признался.

На период следствия мужчину заключили под стражу. По части 3 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража, совершённая с банковского счёта» ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Кража
банковская карта
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
3 минуты назад
Человек без мозгов,по другому не назовешь.
Ответить
