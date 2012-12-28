Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
Происшествия
34 минуты назад
Новогодние каникулы он встречает в камере предварительного заключения.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина побывал в гостях у своего 37-летнего знакомого, который гостеприимно передал ему свою банковскую карту и отправил в магазин за покупками к застолью. Завладев чужим платёжным средством, мужчина сразу передумал возвращаться к владельцу карты, уехал за его счёт на общественном транспорта, а затем в банкомате снял всю наличность – около 7 тысяч рублей.
Вычислить любителя чужих денег не составило труда, после задержания он во всём признался.
На период следствия мужчину заключили под стражу. По части 3 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража, совершённая с банковского счёта» ему грозит до 6 лет лишения свободы.
