Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого

Новогодние каникулы он встречает в камере предварительного заключения.

32-летний житель Грязинского района может оказаться за решёткой за одно из самых несуразных преступлений прошлого года.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина побывал в гостях у своего 37-летнего знакомого, который гостеприимно передал ему свою банковскую карту и отправил в магазин за покупками к застолью. Завладев чужим платёжным средством, мужчина сразу передумал возвращаться к владельцу карты, уехал за его счёт на общественном транспорта, а затем в банкомате снял всю наличность – около 7 тысяч рублей.Вычислить любителя чужих денег не составило труда, после задержания он во всём признался.На период следствия мужчину заключили под стражу. По части 3 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража, совершённая с банковского счёта» ему грозит до 6 лет лишения свободы.