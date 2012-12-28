Все новости
Происшествия
94
10 минут назад

Лихачи на квадроцикле повредили автомобиль в Капитанщино

Владельцы авто ищут свидетелей происшествия.

2 января около 16:45 в селе Капитанщино неизвестные на квадроцикле повредили автомобиль «Ниссан», который мирно стоял возле магазина-кафе на улице Советской.

Аварию сняла камера видеонаблюдения. На ней видна группа молодых людей, которая устраивает дрифт на квадроциклах. Один из водителей пытается продемонстрировать чудеса управления техникой, вертится вокруг своей оси, его заносит и отбрасывает в сторону авто. Сама машина закрыта от камеры, но после предполагаемого удара на ней загораются огни – вероятно, срабатывает сигнализация.Виновник столкновения моментально скрывается в места аварии, а вскоре улицу покидают и его товарищи на других квадроциклах. Попытка хозяйки автомобиля воззвать к совести не приносит успеха.

По словам владелицы машины по имени Ольга, от удара на кузове осталась вмятина и был поцарапан бампер. Сумму ущерба Ольга назвать не может, поскольку ещё не ездила к оценщикам, но предполагает, что в современных реалиях счёт пойдёт на десятки тысяч рублей.

Женщине вдвойне обидно из-за того, что автомобиль хоть и не новый – 2007 года выпуска., но Ольга пригорела его недавно, не могла нарадоваться покупке своей первой машины и тут такое несчастье.

Пострадавшая ищет свидетелей ДТП, которых просит позвонить ей по телефону 8 904 219 56 80.
ДТП
поиск свидетелей
0
0
0
1
0

Комментарии

