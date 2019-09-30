Происшествия
сегодня, 08:04
В Липецкой области ночью горел склад с яблоками
Пожар возник в складе-холодильнике
Накануне вечером на втором этаже склада-холодильника в селе Вторая Куликовка Лебедянского района возник пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
Горели технический этаж и кровля склада яблок на пощади 400 кв.м. здания размеров 60x50 принадлежащего частному предпринимателю.
Вызов в ГУ МЧС России по Липецкой области поступил в 22.51 29 сентября.
С огнем боролись 7 отделений пожарных.
Пострадавших в пожаре нет.
Горели технический этаж и кровля склада яблок на пощади 400 кв.м. здания размеров 60x50 принадлежащего частному предпринимателю.
Вызов в ГУ МЧС России по Липецкой области поступил в 22.51 29 сентября.
С огнем боролись 7 отделений пожарных.
Пострадавших в пожаре нет.
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