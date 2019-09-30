Происшествия

сегодня, 08:04

В Липецкой области ночью горел склад с яблоками

5 786
#пожар #яблоки
1
В Липецкой области ночью горел склад с яблоками

Пожар возник в складе-холодильнике

Накануне вечером на втором этаже склада-холодильника в селе Вторая Куликовка Лебедянского района возник пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.

Горели технический этаж и кровля склада яблок на пощади 400 кв.м. здания размеров 60x50 принадлежащего частному предпринимателю.

Вызов в ГУ МЧС России по Липецкой области поступил в 22.51 29 сентября.

С огнем боролись 7 отделений пожарных.

Пострадавших в пожаре нет.
5 786
#пожар #яблоки
1

Комментарии (5)

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6 минут назад
этот год не яблочный , конкуренты устроили ....
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г елик

20 минут назад
А терпила слюнявил на общую ???
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Манагер

30 минут назад
Огнеопасные какие то яблоки. А может там уже и яблок не было.......
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Миротворец

43 минуты назад
Семечки , яблочки , что еще? Картоха и свекла? Кто то диверсии вершит в области , куда только губернатор смотрит? Ааааааа , парки и дорожки прогулочные,скверы и лавочки!!!!!!!!!!! А)( у н о
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Манагер

43 минуты назад
Яблоки теперь подорожают.
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