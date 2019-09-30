В Липецкой области ночью горел склад с яблоками

Пожар возник в складе-холодильнике

Накануне вечером на втором этаже склада-холодильника в селе Вторая Куликовка Лебедянского района возник пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.



Горели технический этаж и кровля склада яблок на пощади 400 кв.м. здания размеров 60x50 принадлежащего частному предпринимателю.



Вызов в ГУ МЧС России по Липецкой области поступил в 22.51 29 сентября.



С огнем боролись 7 отделений пожарных.



Пострадавших в пожаре нет.

