Погода в Липецке

37 минут назад

Южный ветер принесет небольшое потепление

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#потепление
Южный ветер принесет небольшое потепление

29 сентября Липецкая область окажется под влиянием скандинавского циклона - днём местами он принесет небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 10 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днём местами небольшие дожди, ночью и утром местами туман. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днём прогреется от +12 до +17 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днём будет от +14 до +16.

День 29 сентября в Липецке был самым теплым в 1974 году - 24 градуса тепла, самым холодным этот день был в 1996 году - 4 градуса мороза.
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#потепление

Комментарии (1)

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Житель

5 минут назад
А тепло в квартирах на Стаханова так и не дали! Холод ужасный!
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