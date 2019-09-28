37 минут назад
Южный ветер принесет небольшое потепление
29 сентября Липецкая область окажется под влиянием скандинавского циклона - днём местами он принесет небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 10 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днём будет от +14 до +16.
День 29 сентября в Липецке был самым теплым в 1974 году - 24 градуса тепла, самым холодным этот день был в 1996 году - 4 градуса мороза.
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