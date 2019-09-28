Южный ветер принесет небольшое потепление

29 сентября Липецкая область окажется под влиянием скандинавского циклона - днём местами он принесет небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 10 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днём местами небольшие дожди, ночью и утром местами туман. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днём прогреется от +12 до +17 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днём будет от +14 до +16.



День 29 сентября в Липецке был самым теплым в 1974 году - 24 градуса тепла, самым холодным этот день был в 1996 году - 4 градуса мороза.

