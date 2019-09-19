Спортсмен из сельской глубинки дважды поднялся на пьедестал почета первенства Европы по стрельбе

У российской пулевой стрельбы три столицы - Москва, Московская область и Конь-Колодезь?

Спортсмен из села Конь-Колодезь Даниил Шихов уже дважды поднимался на пьедестал почета юниорского первенства Европы по стрельбе из малокалиберного оружия, которое проходит в итальянском городе Болонья.

Обе медали наш земляк выиграл в команде вместе с Егором Исмаковым из Московской области и столичным стрелком Дмитрием Малюковым. В стрельбе из скоростного малокалиберного пистолета с 25 метров среди юниоров российское трио выбило 1 714 очков из 1800 возможных, получив за это «серебро». Лучше стреляли только снайперы из Германии – 1 726. Замкнули «тройку» призеров украинцы – 1 699.

В личном зачете в этой дисциплине Шихов занял 8-е место (566 очков из 600), а победителем стал его товарищ по сборной России Исмаков – 574, плюс 27 очков в финале.

Точно в таком же составе россияне завоевали «бронзу» в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолет с 25 метров с результатом 1 673 очка. Лучше поражали мишени только стрелки из Чехии (1 689) и Италии (1 688).

В личных соревнованиях Шихов был здесь 13-м среди 27 сильнейших юниоров континента – 556 очков.

Подготовил призера первенства Европы тренер конь-колодезьской спортивной школы Александр Ващенко.

Спортивная школа олимпийского резерва имени А.М. Никулина – уникальное место. Здесь подготовили немало чемпионом и призеров мира и Европы и, как видим, сохраняют победные традиции. В каком еще виде спорта в состав сборной нашей страны наряду с представителями Москвы и Подмосковья входит спортсмен из сельской глубинки?!

Добавим, что стартовал чемпионат и юниорское первенство Старого Света по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия начались в Италии после завершения в другом городе Лонато счастливого для липчан чемпионата Европы по стендовой стрельбе.



Фото shooting-russia.ru

