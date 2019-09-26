В Липецке проведут колоритную сессию в честь 150-летия Махатмы Ганди

Научно-творческая конференция состоится в октябре.

Липецкий государственный педагогический университет с 10 по 12 октября будет проводить научно-творческую сессию к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди «Россия и Восток: дорогу осилит идущий!». Ее организация стала возможной благодаря гранту от Росмолодежи, который получила востоковедческая лаборатория вуза.



- Научно-творческая конференция имеет статус международной. Участниками сессии станут не только граждане России, студенты Липецкого государственного педагогического университета и Тамбовского государственного университета. К нам поступили уже заявки от граждан Мали, Алжира, Монголии, Туркменистана и Грузии, которые получают высшее образование в нашем вузе. До 30 сентября принимает заявки от студентов-иностранцев из Тамбовского госуниверситета, - сообщила GOROD48 руководитель востоковедческой лаборатории ЛГПУ Лариса Черешнева. - Участников сессии ждет большая насыщенная программа - как научная, так и творческая.



Все участники конференции автоматически становятся конкурсантами. Главный приз сессии — поездка в Москву и возможность поработать в Российской государственной библиотеке, расширить свою научную работу и опубликовать ее в профильном издании. Посетить Москву смогут пятеро лучших участников конференции. Все конкурсанты будут представлять доклады на тему политического и культурного взаимодействия России и Востока в своих национальных нарядах. В выступлениях студенты из Липецка и Тамбова смогут представить свои страны, рассказать об их этнических особенностях, продемонстрировать характерные черты культуры. Колоритные доклады-презентации смогут посетить все желающие.



Выступления студентов запланированы на 10 октября, первый день работы конференции. Вечером того же дня участники мероприятия переместятся в ресторан, где их ждет творческий вечер, ужин в восточном стиле и интеллектуальный конкурс. 11 октября продолжится работа всех секций сессии (Россия и Восток: актуальные проблемы истории, калейдоскоп культуры и традиций, современный процесс глобализации) и выступления конкурсантов. Вечером запланирован костюмированный «Съезд народов Востока», презентация национальных культур. Утром 12 сентября состоится интерактивный мастер-класс от федерального эксперта исторических наук, главного научного сотрудника института востоковедения РАН Бориса Долгова. Во второй половине дня объявят победителей конкурса.