Липчанка отдала банку 0,14% долга и списала кредиты на 15 млн рублей

Должницу освободили от исполнения обязательств.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом 57-летнюю жительницу села Бруслановка. Суд признал финансовую несостоятельность женщины и освободил ее от обязательств перед кредиторами.



Липчанка подала заявление о своем банкротстве в декабре прошлого года. Женщина указала, что не может расплатиться перед кредиторами и банками. В общей сложности за ней чистилось свыше 15,6 млн рублей долгов. Вернуть их липчанка не может: ее единственный доход — пенсия в 11 402 рублей, а продавать в счет долга нечего — нет ни недвижимости, ни машин. Арбитражный управляющий четыре месяца разыскивал возможно скрытые активы, но ничего существенного у должницы найти не удалось. Требования кредиторов были удовлетворены только на 0,14%. Управляющий не нашел в банкротстве женщины признаков преднамеренного или фиктивного достижения финансовой несостоятельности.



Несмотря на то, что долги женщины списаны, на нее наложены ограничения: в течение пяти лет ей запрещено брать кредиты, в течение трех лет — занимать руководящие посты или банкротится снова.



Напомним, в январе-июне 2019 года банкротами признаны 172 жителя Липецкой области. За первые шесть месяцев этого года число признанных банкротами физических лиц и предпринимателей выросло на 52,3%. В Липецкой области на 100 тысяч населения пришлось 77 банкротов. В январе-июне такими признаны 172 человека (год назад — 110). Всего с 1 октября 2015 года (за время существования института потребительского банкротства) несостоятельными должниками в Липецкой области оказались 876 человек.