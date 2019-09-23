Общество

54 минуты назад

Липчанка отдала банку 0,14% долга и списала кредиты на 15 млн рублей

14 973
#банкротство #кредит #банк
Липчанка отдала банку 0,14% долга и списала кредиты на 15 млн рублей

Должницу освободили от исполнения обязательств.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом 57-летнюю жительницу села Бруслановка. Суд признал финансовую несостоятельность женщины и освободил ее от обязательств перед кредиторами.

Липчанка подала заявление о своем банкротстве в декабре прошлого года. Женщина указала, что не может расплатиться перед кредиторами и банками. В общей сложности за ней чистилось свыше 15,6 млн рублей долгов. Вернуть их липчанка не может: ее единственный доход — пенсия в 11 402 рублей, а продавать в счет долга нечего — нет ни недвижимости, ни машин. Арбитражный управляющий четыре месяца разыскивал возможно скрытые активы, но ничего существенного у должницы найти не удалось. Требования кредиторов были удовлетворены только на 0,14%. Управляющий не нашел в банкротстве женщины признаков преднамеренного или фиктивного достижения финансовой несостоятельности.

Несмотря на то, что долги женщины списаны, на нее наложены ограничения: в течение пяти лет ей запрещено брать кредиты, в течение трех лет — занимать руководящие посты или банкротится снова.

Напомним, в январе-июне 2019 года банкротами признаны 172 жителя Липецкой области. За первые шесть месяцев этого года число признанных банкротами физических лиц и предпринимателей выросло на 52,3%. В Липецкой области на 100 тысяч населения пришлось 77 банкротов. В январе-июне такими признаны 172 человека (год назад — 110). Всего с 1 октября 2015 года (за время существования института потребительского банкротства) несостоятельными должниками в Липецкой области оказались 876 человек.
14 973
#банкротство #кредит #банк

Комментарии (14)

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Биткоин

9 минут назад
Тетка на ферме майнингом занималась.
ответить

вопрос

9 минут назад
ну нет имущества,тогда на принудработы!
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Игнат

12 минут назад
Такий мошенников нужно сажать. Либо на исправительные работы минимум на 5 лет.
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ни хрена себе

13 минут назад
так ведь все захотят.. А вы, негры, пашите до пенсии 100 лет.
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Ш8г7

15 минут назад
Красиво банк кинула.
ответить

вопрос

15 минут назад
подскажите,как взять столько без поручителей и только с пенсии? Со правкой о доходах максимум 100тр ,и то не в любом банке.
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Все правильно!

18 минут назад
Путин- П. И. Д. О. Р !.
ответить

Упал намоченный

18 минут назад
Кузьмич, чё-чё она с ментом сделала?
ответить

Сталин-психиатр.

29 минут назад
Молодец. Тоже так хочу.
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Кузьмич

30 минут назад
Спортивный интерес, девелопментом они занималась, но прогорела
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