Хет-трик Прохорова и «дубль» Вахромеева принесли «Липецку» победу над «Металлургом»

Выездную серию наши парни завершили на мажорной ноте.

Липецкие хоккеисты одержали вторую подряд победу в первенстве НМХЛ. В череповецком ледовом дворце «Алмаз» наши парни оказались сильнее «Металлурга» из Вологодской области – 6:4.

Хозяева открыли счет на 8-й минуте, но в составе «Липецка» нашелся настоящий герой матча. Помогли липчанам и два подряд удаления у хозяев. 19-летний форвард Даниил Прохоров первое большинство реализовал в формате «5 на 3» на последних секундах периода, а в начале следующего игрового отрезка, когда у «Металлурга» на площадке были уже 4 хоккеиста, вновь использовал численное преимущество.

Далее игра проходила по такому сценарию: хозяева сравнивали счет, липчане вновь вырывались вперед.Третью шайбу нашей команды записал на свой счет Павел Аверьянов.



На 31-й минуте при счете 3:3 Прохоров оформил хет-трик, и вывел «Липецк» вперед уже окончательно и бесповоротно. Кроме того, Даниил захватил лидерство в списке бомбардиров нашей команды. После 3-х стартовых матчей НМХЛ в его активе 4 гола и 5 результативных передач, то есть в среднем по три очка (!) за игру.

Вторым бомбардиром нашей команды на данный момент является Никита Вахромеев – 8 (3+5) очков. Именно он забросил две следующие шайбы, причем на 37-й минуте отличился в меньшинстве, а на последней поразил пустые ворота «Металлурга».

Отметим и сегодняшнюю результативность Кирилла Мазорчука – 3 голевые передачи. Теперь он третий бомбардир – 7 (4+3) очка.

Можно сказать, что выездную серию липчане провели неплохо: две победы в трех матчах – в Рыбинске и Череповце при единственном поражении в Ярославле от одного из фаворитов «Локо-Юниора».

Теперь липецким болельщикам нужно приготовиться встречать команду в родных стенах: 23 и 24 сентября наша команда проведет два матча с ХК «Брянск». Начало обеих встреч во дворце спорта «Звездный» в 13.00.



«Металлург» (Вологодская область) - МХК «Липецк» - 4:6 (1:1, 3:4, 0:1)

Шайбы: Луганцев (Кидаров, Гроза), 07:20 (1:0). Д.Прохоров (Молдавцев, Евтеев), 19:39 (1:1-бол.). Д.Прохоров (Мазорчук, Евтеев), 20:57 (1:2-бол.). Кидаров (Д.Сидоров), 24:11 (2:2). П.Аверьянов (Болтов), 25:08 (2:3). Бегаев (А.Жуков), 30:23 (3:3). Д.Прохоров (Мазорчук, Евтеев), 30:37 (3:4). Вахромеев (Мазорчук), 36:52 (3:5-мен.). Шафеев (Бегаев, М.Ильин), 38:02 (4:5-бол.). Вахромеев, 59:03 (4:6-п.в.).

Штраф: 14 (С.Семёнов-2, М.Ильин-4, Рычков-2, Носов-2, Гроза-2, Е.Алексеев-2) - 10 (Р.Юзбашян-2, Д.Прохоров-4, Чернов-2, Пятырев-2).

Вратари: Назаркин (0:00-31:48, 32:07-36:52, Фирсов, 36:52-57:38, 59:03-59:10) - Чернов.

Броски: 23 (6+9+8) - 27 (7+11+9). Вбрасывания: 34 - 24.

Судьи Д.Рассказов (Санкт-Петербург), А.Багров (Москва), А.Демичев, А.Степаненко (оба - Череповец).

21 сентября. Череповец. СКЗ "Алмаз". 200 зрителей.