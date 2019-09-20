43 минуты назад
В России пройдут крупномасштабные учения полевых банков
В рамках проведения маневров «Центр-2019» впервые пройдут крупномасштабные учения полевых банков. В шести областях страны будут развернуты мобильные платежные пункты, где военнослужащие смогут снять наличные, оформить перевод или совершить другую операцию.
Офисы смонтированы на шасси «КамАЗ», они установлены в крытом кузове. При необходимости их можно переоборудовать для выдачи карт национальной платежной системы «Мир». Охрану полевых банков обеспечивают специальные батальоны и военная полиция.
Финансовое обеспечение в полевых условиях необходимо по ряду причин, отметил профессор РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. Это важно и для поддержания морального состояния военнослужащих: им спокойнее, если они могут перевести средства близким или получить наличные.