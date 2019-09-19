К Рамзану Кадырову едут липчанки, чьи сыновья погибли в Чечне

Возглавит делегацию председатель комитета солдатских матерей Надежда Глущенко, которая в свое время вызволила из плена боевиков шестерых липецких солдат.





Три липчанки, чьи дети погибли в ходе вооруженного конфликта в Чеченской республике, отправятся на будущей недели в Грозный, сообщила GOROD48 председатель комитета солдатских матерей Надежда Глущенко.



«Посетим населенные пункты, где воевали и погибли военнослужащие из Липецкой области. Заедем в Грозный и Ханкалу, возложим венки у мемориалов. Запланирована встреча с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Имеется еще одна миссия: привезти с Кавказа горсть земли. Ее передадим солдатским матерям Сургута и Нижневартовска, с которыми дружит наш комитет. Из-за возраста и отдаленности жительницы Ханты-Мансийского автономного округа лишены возможности присоединиться к липецкой делегации», - рассказала Надежда Глущенко.



По словам Надежды Глущенко, каждый липецкий солдат, чьи матери отправятся в Грозный, являлся образцовым воином. К примеру, сын Татьяны Щеклановой Олег к моменту последнего своего боя, 23 марта 1996 года, прослужил всего полгода, но уже был награжден орденом Мужества, являлся командиром отделения. Группа Олега Щекланова следовала для уничтожения бандформирования, но угодила во вражескую засаду. От взрыва фугаса загорелся БТР, бойцы до последнего отбивали атаки противника…



Отметим, что Надежда Глущенко в некогда мятежную республику ездила девять раз, возила гуманитарные грузы. Первая командировка произошла в далеком 2000-м. Во время боевых действий Глущенко вызволила из плена боевиков шестерых военнослужащих-липчан.

