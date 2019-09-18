Общество

сегодня, 16:14

Движение транспорта вдоль городской набережной ограничат 19 сентября

863
#транспорт #конкурс
Движение транспорта вдоль городской набережной ограничат 19 сентября
В связи с проведением конкурса профессионального мастерства водителей предприятий транспортной отрасли 19 сентября c 11.00 до 15.00 на участке от улицы Неделина до 50 лет НЛМК, проходящем вдоль набережной реки Воронеж, вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта.



На участке будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Ограничение не распространяется на транспортные средства экстренных оперативных служб, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка.

863
#транспорт #конкурс

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