Общество

сегодня, 13:14

Судебные приставы выбили крупный долг, надавив на поручителя

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#Приставы #УФССП #долги
Судебные приставы выбили крупный долг, надавив на поручителя

В итоге банк получил 500 тысяч рублей по выданному ранее кредиту.

Судебные приставы Данковского района добились погашения крупного долга по кредиту в 500 тысяч рублей, пригрозив описать имущество поручителя.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, заемщик по кредиту явился к судебному приставу и заявил, что сразу погасить долг в полном объеме он не может и будет выплачивать его частями из своей зарплаты в течение длительного времени. Тогда приставы обратили внимание на поручителя по кредиту, у которого в собственности оказался автомобиль. Судебные приставы моментально вынесли постановление о запрете любых регистрационных действий с машиной т.е. ее невозможно стало продать, подарить и т.д. Следующим шагом должен был стать арест и продажа авто в счет погашения долга.

Но до крайностей дело не дошло: деньги сразу нашлись, и заемщик вместе с поручителем выполнили обязательства перед банком, после чего исполнительское производство было закрыто.

Напоминаем, что согласно закону РФ, поручитель несет равную ответственность с заемщиком по кредиту и в случае чего, рискует своими финансами и имуществом.

Фото forex-oracle.ru

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#Приставы #УФССП #долги

Комментарии (6)

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пусть ответит

27 минут назад
Ответьте тогда на такой вопрос Почему кредиты умерших гасят их родственники а пенсионные накопления умерших забирает государство???????
ответить

Манагер

32 минуты назад
Миротворец, Хорошее замечание!
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сосед

49 минут назад
Миротворец, это ты Путину задай такой вопрос по Прямой линии!
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Епт

50 минут назад
Миротворец, кредиты умерших гасят их родственники, если вступают в наследование.
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Ну

сегодня, 13:29
и заголовочки у вас! "Выбили крупный долг" звучит как-то криминально.
ответить

Миротворец

сегодня, 13:29
Ответьте тогда на такой вопрос Почему кредиты умерших гасят их родственники а пенсионые накопления умерших забирает государство???????
ответить

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