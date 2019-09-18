Судебные приставы выбили крупный долг, надавив на поручителя

В итоге банк получил 500 тысяч рублей по выданному ранее кредиту.

Судебные приставы Данковского района добились погашения крупного долга по кредиту в 500 тысяч рублей, пригрозив описать имущество поручителя.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, заемщик по кредиту явился к судебному приставу и заявил, что сразу погасить долг в полном объеме он не может и будет выплачивать его частями из своей зарплаты в течение длительного времени. Тогда приставы обратили внимание на поручителя по кредиту, у которого в собственности оказался автомобиль. Судебные приставы моментально вынесли постановление о запрете любых регистрационных действий с машиной т.е. ее невозможно стало продать, подарить и т.д. Следующим шагом должен был стать арест и продажа авто в счет погашения долга.

Но до крайностей дело не дошло: деньги сразу нашлись, и заемщик вместе с поручителем выполнили обязательства перед банком, после чего исполнительское производство было закрыто.

Напоминаем, что согласно закону РФ, поручитель несет равную ответственность с заемщиком по кредиту и в случае чего, рискует своими финансами и имуществом.

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