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сегодня, 14:25
В Саратове мужчина изнасиловал девушку-врача
Возбуждено уголовное дело
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщает ТАСС.
Вечером 16 сентября врач одной из поликлиник шла по вызову домой к пациенту. Она не смогла найти нужный адрес и попросила незнакомца помочь ей сориентироваться. Мужчина пошел провожать девушку, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на нее, совершил изнасилование и скрылся. СК возбудил уголовное дело.
Подозреваемый задержан. Им оказался мужчина без определенного места жительства 1964 года рождения. В УМВД по Саратову подтвердили факт задержания.Задержанный дал признательные показания.
О потерпевшей известно, что ей 24 года. Она работает участковым врачом одной из городских поликлиник.
Вечером 16 сентября врач одной из поликлиник шла по вызову домой к пациенту. Она не смогла найти нужный адрес и попросила незнакомца помочь ей сориентироваться. Мужчина пошел провожать девушку, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на нее, совершил изнасилование и скрылся. СК возбудил уголовное дело.
Подозреваемый задержан. Им оказался мужчина без определенного места жительства 1964 года рождения. В УМВД по Саратову подтвердили факт задержания.Задержанный дал признательные показания.
О потерпевшей известно, что ей 24 года. Она работает участковым врачом одной из городских поликлиник.