В России

сегодня, 14:25

В Саратове мужчина изнасиловал девушку-врача

241
В Саратове мужчина изнасиловал девушку-врача

Возбуждено уголовное дело

Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщает ТАСС.

Вечером 16 сентября врач одной из поликлиник шла по вызову домой к пациенту. Она не смогла найти нужный адрес и попросила незнакомца помочь ей сориентироваться. Мужчина пошел провожать девушку, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на нее, совершил изнасилование и скрылся. СК возбудил уголовное дело.

Подозреваемый задержан. Им оказался мужчина без определенного места жительства 1964 года рождения. В УМВД по Саратову подтвердили факт задержания.Задержанный дал признательные показания.

О потерпевшей известно, что ей 24 года. Она работает участковым врачом одной из городских поликлиник.
241

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Девочка убила сестру, мешавшую делать уроки
Девочка убила сестру, мешавшую делать уроки

сегодня, 14:36

В России
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
1
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

сегодня, 14:20

В России
Ульяновскую чиновницу уволят за селфи в нефтяной ванне
2
Ульяновскую чиновницу уволят за селфи в нефтяной ванне

сегодня, 11:46

В России
Женщина сбросила детей с моста
Женщина сбросила детей с моста

сегодня, 11:39

В России
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на пороге его дома
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на пороге его дома

вчера, 20:58

В России
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

вчера, 20:54

В России