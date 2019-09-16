Лужа обошлась липецкой мэрии в 120 000 рублей

В дорожную яму попала престижная иномарка.

Коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела протест на решение Советского районного суда Липецка. Там городских чиновников обязали возместить ущерб за ДТП.



Дорожная авария произошла 8 июля 2018 года у дома №106 по проспекту Победы. Там водитель автомобиля «Тойота Камри» угодил в лужу. Под водой оказалась приличная яма. Машина получила значительные повреждения. Владелец иномарки потребовал возмещения ущерба с управления главного смотрителя. При выяснении обстоятельств аварии было установлено, что яма под лужей значительно превышала предельные нормативы для состояния выбоин на дорогах. Так, ее глубина при установленной норме не более 5 см составляла 15 см, ширина — 180 см против 60 см, длина — 230 см против 15 см. Надлежащим ответчиком по делу о ДТП с лужей оказался департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка.



Коллегия оставила в сил решение суда первой инстанции. Департаменту придется выплатить хозяину разбитой иномарки 111 915 рублей компенсации ущерба, а также оплатить расходы по экспертизе - 9 228 рублей.