Погода в Липецке

сегодня, 17:00

С дождями в Липецкую область приходит похолодание

5 1754
#похолодание
С дождями в Липецкую область приходит похолодание
В субботу через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт атлантического циклона, который принесет дожди разной интенсивности, после чего в регионе похолодает. В следующие дни, когда территория области будет находиться в тылу циклона, холодные воздушные массы продолжат свое вторжение. Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 сентября 16-17 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы, 15 и 16 сентября — 12-13 градусов тепла, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 сентября в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 6-11 м/сек., возможны порывы до 15 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла, днем - от 17 до 22 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью  от 12 до 14 градусов тепла, днем она составит от 18 до 20 градусов тепла.

День 14 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов.

5 1754
#похолодание

Комментарии (5)

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J7

5 минут назад
Мимо Крокодил, А засунь-ка ты лучше в свою задницу, она поглубже у тебя будет, как раз ей там и место! Ха-ха-ха...
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Владимир Комаров

18 минут назад
Зима близко...
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Мимо Крокодил

24 минуты назад
OUCH, раскудахалась ты! В задницу твою осень, у меня все равно будет лето и в октябре!
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OUCH

34 минуты назад
Так это же здорово! Долой это лето, к чёрту матери! Надоело уже! Да здравствует, очень!
ответить

1

57 минут назад
Да, зима неизбежна!
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