Общество

сегодня, 15:34

Счетная палата выявила нарушения в липецкой школе

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#финансовые нарушения
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Счетная палата выявила нарушения в липецкой школе

На заседании профильной комиссии Липецкого городского Совета Счетная палата представила  результаты проверки использования бюджетных и внебюджетных средств МБОУ СОШ №47 за прошлый год.  

Как сообщает пресс-служба горсовета, Счетная палата выявила, что среднемесячная зарплата педагогов школы в 2018 году была ниже установленного Управлением образования и науки Липецкой области показателя по региону на 13% (на 3475 рублей). В школе были проведены ремонтные работы на общую сумму 1,5 млн рублей, при этом в спортивном зале имеются следы протекания кровли. Счетная палата также выявила, что бухгалтерия учреждения в годовой отчетности указывала дебиторскую задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания будущих периодов сразу за три года, в то время как соглашение на выполнение такого задания заключено только на один год. Кроме того, учреждением в безвозмездное пользование сдавались пять кабинетов «Детской школе искусств №7». При этом три кабинета не использовались.  

- Неоднократно аудиторы обследовали школу в период, когда по расписанию должен был быть образовательный процесс. В этих кабинетах никого не было. Это ставит под сомнение эффективность использования муниципального имущества бюджетным учреждением, - отметила председатель Счетной палаты Марина Зиборова. 

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По словам директора образовательного учреждения Галины Галкиной, в текущем году со школой искусств заключен новый договор. По нему в безвозмездное пользование переданы только три помещения. 

Депутат Николай Быковских рассказал о конфликтной ситуации, которая сложилась в школе искусств из-за нехватки помещений. Парламентарий предложил подыскать другое помещение. 

И.о. председателя департамента образования Юлия Паньковик отметила, что с родителями и педагогами будут проведены встречи для разрешения сложившейся ситуации. 

В свою очередь депутаты горсовета рекомендовали администрации города устранить выявленные нарушения и проинформировать их о результатах такой работы. 
7 2117
#финансовые нарушения
2

Комментарии (7)

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44

5 минут назад
1111 "..я не политик....." ТЫ ПРИДУРОК!?
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Липа

10 минут назад
1111, обиженный по жизни.. Между строк одни слюнии сопли. А смысла и нет. Вы явно по грамотности и построению смысла текста не из 4*.
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Город

21 минуту назад
Гена, присоединяюсь. 1111,какую-то фигню написал.
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гость

36 минут назад
Вы СШОР-13 проверьте, которой ежегодно 85 мл руб спонсорских Лмк дает. Но почему-то ее директор и его жена , с самыми лучшими спортсменами, пошли на работу в сельскую Сшор Коня-колодезя.
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Гена

48 минут назад
1111, ну накатал, ниче не поймешь, а че номер засекретил
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16 район

57 минут назад
А у нас только начался учебный год уже собрание и там ясно сказали скидывания на покрытия летнего стадиона. На замену стеклопакетов в некоторых кабинетах. И многое ищё. Так что это не одна такая школа.
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1111

сегодня, 15:57
ух ты....это только в одной школе, а потом скидываемся....на весь ремонт который должен бы быть сделан...схема стара, тетради "уникальные" тетради (но мало кто знает что с автором этих учебников и директором одной из школ в центре, рядом с петерочкой на 4 начинается, прям на УВД смотрит, туда еще депутаты голосовать ходить любят) старые корефаны....да и тем кто там учится от 4* школы одни понты остались, задачи решают для 3-го класса всей семьей, а выходят дебилы...ну не все но в большинстве...хотя о чем я, за ни уже рабочее место готово....все знают и все молчат.....пипец.....крик души...сразу скажу я не политик.....
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