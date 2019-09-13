сегодня, 15:34
Счетная палата выявила нарушения в липецкой школе
На заседании профильной комиссии Липецкого городского Совета Счетная палата представила результаты проверки использования бюджетных и внебюджетных средств МБОУ СОШ №47 за прошлый год.
- Неоднократно аудиторы обследовали школу в период, когда по расписанию должен был быть образовательный процесс. В этих кабинетах никого не было. Это ставит под сомнение эффективность использования муниципального имущества бюджетным учреждением, - отметила председатель Счетной палаты Марина Зиборова.
По словам директора образовательного учреждения Галины Галкиной, в текущем году со школой искусств заключен новый договор. По нему в безвозмездное пользование переданы только три помещения.
Депутат Николай Быковских рассказал о конфликтной ситуации, которая сложилась в школе искусств из-за нехватки помещений. Парламентарий предложил подыскать другое помещение.
И.о. председателя департамента образования Юлия Паньковик отметила, что с родителями и педагогами будут проведены встречи для разрешения сложившейся ситуации.
В свою очередь депутаты горсовета рекомендовали администрации города устранить выявленные нарушения и проинформировать их о результатах такой работы.
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