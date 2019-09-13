Счетная палата выявила нарушения в липецкой школе

На заседании профильной комиссии Липецкого городского Совета Счетная палата представила результаты проверки использования бюджетных и внебюджетных средств МБОУ СОШ №47 за прошлый год.

Как сообщает пресс-служба горсовета, Счетная палата выявила, что среднемесячная зарплата педагогов школы в 2018 году была ниже установленного Управлением образования и науки Липецкой области показателя по региону на 13% (на 3475 рублей). В школе были проведены ремонтные работы на общую сумму 1,5 млн рублей, при этом в спортивном зале имеются следы протекания кровли. Счетная палата также выявила, что бухгалтерия учреждения в годовой отчетности указывала дебиторскую задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания будущих периодов сразу за три года, в то время как соглашение на выполнение такого задания заключено только на один год. Кроме того, учреждением в безвозмездное пользование сдавались пять кабинетов «Детской школе искусств №7». При этом три кабинета не использовались.- Неоднократно аудиторы обследовали школу в период, когда по расписанию должен был быть образовательный процесс. В этих кабинетах никого не было. Это ставит под сомнение эффективность использования муниципального имущества бюджетным учреждением, - отметила председатель Счетной палаты Марина Зиборова.По словам директора образовательного учреждения Галины Галкиной, в текущем году со школой искусств заключен новый договор. По нему в безвозмездное пользование переданы только три помещения.Депутат Николай Быковских рассказал о конфликтной ситуации, которая сложилась в школе искусств из-за нехватки помещений. Парламентарий предложил подыскать другое помещение.И.о. председателя департамента образования Юлия Паньковик отметила, что с родителями и педагогами будут проведены встречи для разрешения сложившейся ситуации.В свою очередь депутаты горсовета рекомендовали администрации города устранить выявленные нарушения и проинформировать их о результатах такой работы.