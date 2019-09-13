Во многоэтажном доме ночью сгорела квартира

Пожар произошел в Ельце.

В доме №13 по Мельничному переулку в Ельце произошел пожар. Этой ночью на третьем этаже многоэтажки вспыхнула квартира. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 02:08. На вызов прибыли спасатели их двух частей, в тушении огня были задействованы три автоцистерны и автолестница.К моменту прибытия пожарных квартира была сильно задымлена, существовала угроза распространения огня, но спасатели оперативно локализовали очаг и предотвратили усиление пожара. Эвакуация жильцов не понадобилась.Причина пожара устанавливается. Пострадавших от огня нет. Выгорела отдела комнаты и мебель на площади 20 квадратных метров.