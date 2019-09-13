Происшествия

сегодня, 09:47

Во многоэтажном доме ночью сгорела квартира

3 1516
#пожар
1
Во многоэтажном доме ночью сгорела квартира

Пожар произошел в Ельце.

В доме №13 по Мельничному переулку в Ельце произошел пожар. Этой ночью на третьем этаже многоэтажки вспыхнула квартира. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 02:08. На вызов прибыли спасатели их двух частей, в тушении огня были задействованы три автоцистерны и автолестница.

К моменту прибытия пожарных квартира была сильно задымлена, существовала угроза распространения огня, но спасатели оперативно локализовали очаг и предотвратили усиление пожара. Эвакуация жильцов не понадобилась.



 Причина пожара устанавливается. Пострадавших от огня нет. Выгорела отдела комнаты и мебель на площади 20 квадратных метров.
3 1516
#пожар
1

Комментарии (3)

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проверочное слово

9 минут назад
во поле береза стояла...
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гостья

34 минуты назад
или проверочное слово "во саду ли, в огороде"?)))
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гостья

34 минуты назад
не всегда перед согласными пишется "во")))
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