Происшествия

сегодня, 14:00

Три года условно получила липчанка за удар ножом в ногу будущей родственнице

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#поножовщина
Три года условно получила липчанка за удар ножом в ногу будущей родственнице

Сегодня в Советском суде Липецка выслушала приговор 48-летняя Оксана Каньшина, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Этот судебный процесс начался летом. 48-летняя Оксана Каньшина обвинялась в нанесении побоев и ножевого ранения матери жениха ее дочери. 

По данным обвинения, вечером 19 октября 2018 года в молодоженке на улице Циолковского во время знакомства с будущей родственницей, Оксана Каньшина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избила 52-летнюю женщину, сломав ей ребра. Чтобы загладить вину, Оксана отправилась за спиртным. Вернувшись, она обнаружила у дочери телесные повреждения. Женщина вступилась за дочь и ударила хозяйку квартиры ножом в бедро, повредив ей артерию. После чего сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. 

В рамках судебного следствия не удалось подтвердить, что Оксана Каньшина  имеет отношение к перелому ребер, поэтому прокурор вчера во время прений предложил исключить этот момент из обвинения. В то же время, он просил суд назначить женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

О той же мере наказания просила и адвокат Каньшиной. В своем выступлении она отметила, что подсудимая взялась за нож, когда увидала свою дочь в луже крови. Девушка прошептала ей, что умирает. Поэтому, состояние матери в тот момент было пограничным и близким к аффекту. 
Когда судья Александр Устинов предложил выступить Оксане Каньшиной с последним словом, женщина начала плакать. Ком в горле мешал ей говорить, но она повторила слова адвоката. Объяснила, что претензий потерпевшая к ней не имеет, так как моральный вред был заглажен (подсудимая выплатила пострадавшей 30 тысяч рублей). Также, она просила приговорить ее к условному лишению свободы. На том же настаивала и потерпевшая. Она просила суд не сажать Каньшину в колонию.

В итоге сегодня Александр Устинов вынес приговор – три года условно. Из отягчающих обстоятельств по делу суд учел состояние алкогольного опьянения. А вот кровавая ситуация, которая толкнула Оксану Каньшину на преступление, наоборот, стала смягчающим обстоятельством.

Единственное обстоятельство, которое осталось в этом деле неясным, почему до сих пор не понесла ответственность потерпевшая. Ведь она также нанесла ножевое ранение своей несостоявшейся невестке. 

- Я согласна с тем, что совершила преступление, - рассказала GOROD48 подсудимая. – Отдала деньги, чтобы загладить вину. Но не могу понять, почему тогда и пострадавшая не понесла ответственность за свой поступок. Ведь дочери пришлось дважды обращаться за медицинской помощью. Она только лишь из-за своего упрямства не легла больницу, хотя врачи настаивали на этом.

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#поножовщина

Комментарии (4)

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снайпер ракеточник

24 минуты назад
зачетно телки посидели
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Да ,,,

26 минут назад
бабьё зверьё , моральные уроды.
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......

28 минут назад
С такой женой,врагов не надо....
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Алканы 15-го

37 минут назад
Вот зверюга! В ногах крупные вены и сосуды под давлением! Могла убить!
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