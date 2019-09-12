сегодня, 14:00
Три года условно получила липчанка за удар ножом в ногу будущей родственнице
Сегодня в Советском суде Липецка выслушала приговор 48-летняя Оксана Каньшина, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.
По данным обвинения, вечером 19 октября 2018 года в молодоженке на улице Циолковского во время знакомства с будущей родственницей, Оксана Каньшина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избила 52-летнюю женщину, сломав ей ребра. Чтобы загладить вину, Оксана отправилась за спиртным. Вернувшись, она обнаружила у дочери телесные повреждения. Женщина вступилась за дочь и ударила хозяйку квартиры ножом в бедро, повредив ей артерию. После чего сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.
В рамках судебного следствия не удалось подтвердить, что Оксана Каньшина имеет отношение к перелому ребер, поэтому прокурор вчера во время прений предложил исключить этот момент из обвинения. В то же время, он просил суд назначить женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
О той же мере наказания просила и адвокат Каньшиной. В своем выступлении она отметила, что подсудимая взялась за нож, когда увидала свою дочь в луже крови. Девушка прошептала ей, что умирает. Поэтому, состояние матери в тот момент было пограничным и близким к аффекту.
Когда судья Александр Устинов предложил выступить Оксане Каньшиной с последним словом, женщина начала плакать. Ком в горле мешал ей говорить, но она повторила слова адвоката. Объяснила, что претензий потерпевшая к ней не имеет, так как моральный вред был заглажен (подсудимая выплатила пострадавшей 30 тысяч рублей). Также, она просила приговорить ее к условному лишению свободы. На том же настаивала и потерпевшая. Она просила суд не сажать Каньшину в колонию.
В итоге сегодня Александр Устинов вынес приговор – три года условно. Из отягчающих обстоятельств по делу суд учел состояние алкогольного опьянения. А вот кровавая ситуация, которая толкнула Оксану Каньшину на преступление, наоборот, стала смягчающим обстоятельством.
Единственное обстоятельство, которое осталось в этом деле неясным, почему до сих пор не понесла ответственность потерпевшая. Ведь она также нанесла ножевое ранение своей несостоявшейся невестке.
- Я согласна с тем, что совершила преступление, - рассказала GOROD48 подсудимая. – Отдала деньги, чтобы загладить вину. Но не могу понять, почему тогда и пострадавшая не понесла ответственность за свой поступок. Ведь дочери пришлось дважды обращаться за медицинской помощью. Она только лишь из-за своего упрямства не легла больницу, хотя врачи настаивали на этом.
снайпер ракеточник
Да ,,,
......
Алканы 15-го