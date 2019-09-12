Происшествия
20 минут назад
Пожар произошел в конно-спортивной школе Ельца
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Кони не пострадали.
Как сообщает руководитель клуба Екатерина Егорова на своей странице «ВКонтакте», «Сегодня, 11 сентября 2019 года, при невыясненных обстоятельствах на территории конно-спортивного клуба «Кристалл» случился пожар... Лошади чудом не пострадали. Произошло возгорание огромного стога сена, в результате чего наши лошади остались совершенно без запаса кормов на зиму. Собственноручно скошенная, высушенная, собранная и уложенная в стог трава, сгорела и понадобилось более 7-ми часов, чтобы полностью потушить этот страшный пожар...»
При этом Екатерина Егорова благодарит пожарных: «Несравненную благодарность мы выражаем бригаде пожарных, которые незамедлительно прибыли на место происшествия и самоотверженно, долго и упорно тушили, ворошили, и снова тушили, и снова ворошили, перекидывали и вновь заливали горящие и тлеющие тонны сена, спасая от возгорания конюшню... Мы пытались узнать, откуда были пожарные расчёты, но они предпочли благородно остаться неизвестными. Спасибо вам огромное, ребята, вы настоящие профессионалы своего дела!».
При этом Екатерина Егорова благодарит пожарных: «Несравненную благодарность мы выражаем бригаде пожарных, которые незамедлительно прибыли на место происшествия и самоотверженно, долго и упорно тушили, ворошили, и снова тушили, и снова ворошили, перекидывали и вновь заливали горящие и тлеющие тонны сена, спасая от возгорания конюшню... Мы пытались узнать, откуда были пожарные расчёты, но они предпочли благородно остаться неизвестными. Спасибо вам огромное, ребята, вы настоящие профессионалы своего дела!».
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