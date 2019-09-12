Происшествия

20 минут назад

Пожар произошел в конно-спортивной школе Ельца

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#пожар
Пожар произошел в конно-спортивной школе Ельца

Кони не пострадали.

Как сообщает руководитель клуба Екатерина Егорова на своей странице «ВКонтакте», «Сегодня, 11 сентября 2019 года, при невыясненных обстоятельствах на территории конно-спортивного клуба «Кристалл» случился пожар... Лошади чудом не пострадали. Произошло возгорание огромного стога сена, в результате чего наши лошади остались совершенно без запаса кормов на зиму. Собственноручно скошенная, высушенная, собранная и уложенная в стог трава, сгорела и понадобилось более 7-ми часов, чтобы полностью потушить этот страшный пожар...»

При этом Екатерина Егорова благодарит пожарных: «Несравненную благодарность мы выражаем бригаде пожарных, которые незамедлительно прибыли на место происшествия и самоотверженно, долго и упорно тушили, ворошили, и снова тушили, и снова ворошили, перекидывали и вновь заливали горящие и тлеющие тонны сена, спасая от возгорания конюшню... Мы пытались узнать, откуда были пожарные расчёты, но они предпочли благородно остаться неизвестными. Спасибо вам огромное, ребята, вы настоящие профессионалы своего дела!».



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#пожар

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