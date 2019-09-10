Общество

сегодня, 15:45

Улицу Папина дважды перекроют для укладки кабеля и труб

572
#энергетики
Улицу Папина дважды перекроют для укладки кабеля и труб
В связи с работами по прокладке кабельной линии открытым способом на улице Папина в районе ТД «Перекресток» будет перекрыта автодорога:  

- 11 сентября с 20:00 до 21.00 часов – по одной полосе движения в каждую сторону по 30 минут; 

- 12 сентября с 00:00 до 06:00 - обе полосы движения для раскопки траншеи и укладки труб.
572
#энергетики

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