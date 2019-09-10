Улицу Папина дважды перекроют для укладки кабеля и труб

В связи с работами по прокладке кабельной линии открытым способом на улице Папина в районе ТД «Перекресток» будет перекрыта автодорога:



- 11 сентября с 20:00 до 21.00 часов – по одной полосе движения в каждую сторону по 30 минут;



- 12 сентября с 00:00 до 06:00 - обе полосы движения для раскопки траншеи и укладки труб.

