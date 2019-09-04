Погода в Липецке

сегодня, 16:19

Ветер с юго-востока принесет тепло до +27

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Ветер с юго-востока принесет тепло до +27

5 сентября в Липецкой области сохранится комфортная погода без осадков. 6 и 7 сентября регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который местами принесет небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, днем воздух прогреется от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 10 до 12 градусов тепла, днем она составит от 24 до 26 градусов тепла.

5 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 0 градусов.

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Комментарии (2)

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777

39 минут назад
Cентябрь стартовал в Липецке с летнего тепла. Если сентябрь окажется теплее июля, вот это будет сюрприз!
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Главное, что бы 8 сентября !

сегодня, 16:28
Была хорошая, летная погода до Мюнхена !. Долой ПУТИРАСТОВ !.
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