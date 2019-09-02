Игорь Артамонов: «Липецк смог позволить себе благоустроить за год сразу три парка»

Игорь Артамонов со своей идеей благоустройства Быханова сада стал архитектором масштабных преобразований общественных пространств Липецка. Следом за официально открывающимся сегодня вечером Быхановым садом строители пришли еще в два парка города - Нижний парк и парк Металлургов. Побывавший в начале июля в регионе замминистра ЖКХ РФ Максим Егоров отметил, что в России нет города, в котором одновременно преобразовывали бы два парка, а здесь приводят в порядок сразу три!

- К моему огромному сожалению, Липецк в формировании общественных пространств остановился в поздней советской эпохе. В итоге новый в общем-то город, современная история которого начинается с послевоенного времени, изрядно обветшал. Липчане признают, что Липецк давно стал серым и убогим. Я поставил себе и своей команде цель кардинально улучшить городскую среду. Ее уровень в Липецке должен быть не ниже среднечерноземного, как сейчас, а гораздо выше, - считает Игорь Артамонов.



Сломали лавочку, говорит Игорь Артамонов, сделаем другую, разбили фонарь — вкрутим новую лампочку. Маленькие шаги позволят воспитать в людях поведение, в котором нет места эгоизму и разрушению. И лучше всего культура прививается через формирование общественных пространств, ставших трендом развития современных городов. Преобразившиеся парки и скверы, по мысли Игоря Артамонова, выведут жизнь горожан на новый уровень.



Итак, в этом году в планы врио губернатора попали сразу три городских парка, причем реконструкция двух не стоила бюджету ни копейки: крупнейший российский банк вложил свои 127 млн рублей в благоустройство Быханова сада, а металлургический комбинат за 75 миллионов преобразил парк Металлургов. Липчане и прежде с удовольствием отдыхали в них, но после того, как в парках появились зоны для разных групп горожан: игровые площадки для детей, спортивные для молодежи, беговые и велосипедные дорожки, арт-пространства — в них яблоку негде упасть.



Парк Металлургов. Символично, что реконструкция парка пришлась на юбилей для города (65 лет назад Липецк стал областным центром) и для комбината, 85 лет назад выплавившего первый чугун. Уже выполнена первая часть работ. Парк освещают ультрамодные светильники. Всего в парке на площади 25 гектаров до конца года планируется установить 35 новых скамеек, заменить около 29 000 квадратных метров покрытия. После завершения реконструкции здесь будет работать круглогодичный павильон с пунктом проката и кафе, вокруг парка проложат велодорожку, внутри — беговую дорожку, оборудуют спортивные площадки со снарядами, экопарковку, трассу для воркаута, детскую площадку и насыпной холм.



Быханов сад. Парк разделен на зоны запаха — с цветами и растениями, слуха — с успокаивающей музыкой, вкуса — с фудкортом, тактильную — для активного отдыха. Тут построены амфитеатр, теннисные корты, появились несколько детских игровых площадок, под ногами отдыхающих — широкоформатная плитка, удобная для катания на велосипедах и самокатах, современное освещение. К концу года на месте павильона «Строитель» построят круглогодичный спортивный центр.



Нижний парк. Уже выполнен первый этап благоустройства вокруг территории часовни Петра и Павла: здесь обновили все лестницы, заменили покрытие, провели озеленение, установили новое освещение, плиткой вымощен тротуар вдоль улицы Карла Маркса. К концу года тут появятся разнообразные зоны досуга: для молодежи, семейного отдыха, старшего поколения. В 2020 году начнется преобразование дальнейшей части парка, давно ставшей дикой. Сейчас разрабатывают проект обустройства этой территории на основании результатов общественных обсуждений. Горожане проголосовали создать там зоны аттракционов и сцену для проведения фестивалей. А также за прокладку дорожек, которые летом будут велосипедными и беговыми, а зимой станут лыжными трассами.



- В наших среднесрочных планах — новый облик зоопарка, обновление Нижнего парка, строительство городской набережной, активное использование акватории реки Воронеж и создание новых спортивных объектов на территории нынешнего пустыря в районе Манежа, — говорит Игорь Артамонов.



Зоопарк. Генпланом развития Липецка до 2035 года предполагалось вынести зоопарк из Нижнего парка на окраину города. Новая концепция развития зверинца предполагает не простое увеличение площади объекта, а создание на его базе биопарка, животные в котором будут находиться в максимально близких к естественной среде обитания условиях, как в европейских зоопарках. Безопасность посетителей обеспечат водоемы, валуны и растительность. Разрабатывать проект начнут в 2020 году, реализовывать — в 2021-м.



Набережная. Уже прошли первые общественные обсуждения проекта реконструкции большой набережной, увязанной с преобразованиями центрального пляжа и Зеленого острова. Городская набережная превратится в зону променада, как это устроено в больших городах. Здесь появится разнообразная «городская мебель» и современные точки быстрого питания. Пляж превратится в комфортную зону отдыха с раздевалками, лежаками и красивым летним кафе. Зеленый остров после окончания очистки реки Воронеж станет экопространством с обилием деревьев, кустарника, цветников. Остров с пляжем свяжет паромная переправа.



Скейт-парк и Гребная база. На пустыре в районе Манежа на берегу реки Воронеж появится Центр новых видов спорта. На площади в 1,25 га найдется место для двух площадок скейт-парка, большого памп-трека, нескольких площадок для стритбола. На левом берегу расположится Центр гребных видов спорта и плавания на открытой воде. Длина канала превысит 2 км, ширина — более ста метров. Парковая зона Центра станет частью физкультурно-оздоровительного кластера, где расположатся дорожки для бега и занятий скандинавской ходьбой. Проект уже получил поддержку Федерации гребного спорта России. Финансирование строительства предполагается из бюджета Министерства спорта РФ.



Парк Победы. Первую липецкую скейт-площадку в парке построили всего за месяц. Ежедневно тут толкутся сотни юных спортсменов со скейтами, велосипедами и самокатами. Рядом со скейт-парком уже в этом году появится памп-трек — площадка для велосипедистов, где чередуются ямы, кочки и контруклоны без ровных участков. Сам парк разделят на функциональные зоны — для занятий спортом, для детских игр, для проведения праздников. Будет сделано все возможное для того, чтобы это самое популярное место отдыха для половины жителей Липецка стало комфортным для людей разных возрастов. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне тут появится патриотическая зона с музеем под открытым небом.



Изготовлено и оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы администрации Липецкой области Артамонова Игоря Георгиевича.



