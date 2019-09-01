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сегодня, 13:30

За «Металлург» отомстили его дублеры

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#Футбол #"Металлург-М"
За «Металлург» отомстили его дублеры

Липецкая «молодежка» одержала первую крупную победу за 6 лет.

То, чего не смогли сделать футболисты «Металлурга» - обыграть на своем поле команду Калуги (липчане уступили – 0:1) исполнили игроки дублирующего состава.

В какой-то степени они отомстили за «старших братьев», добившись на стадионе «Сокол» первой за долгие годы крупной победы в первенстве СФФ «Центр» над калужским «Космонавтом» - 4:1. Любопытно, что как и их взрослые товарищи, резервисты «сталеваров» заканчивали встречу в меньшинстве.

Героем матча стал защитник Михаил Акиничев, уже заявленный за главную команду, но не игравший накануне против «Калуги». Уже на 2-й минуте он открыл счет. Затем у липчан отличился форвард Илья Глебов, а под конец первого тайма Акиничев оформил «дубль». Эти голы стали для Михаила первыми в нынешнем сезоне.

После перерыва событий на поле стало меньше – вплоть до бурной заключительной 10-минутки. На 81-й минуте калужанин Иван Формалев забил мяч престижа своей команды. Спустя 3 минуты, прерывая перспективную атаку соперников, полузащитник липчан Николай Смирных заработал вторую желтую карточку, которая автоматически переросла в удаление.

Но и в меньшинстве «Металлург-М» не бросил атаковать, и за 3 минута до конца основного времени вышедший на замену Никита Тиньков установил окончательный счет.

Отметим, что крупных побед молодежь «Металлурга» не знала 6 лет. В последний раз юные «сталевары» выигрывали с разницей в три и более мяча в апреле 2013 года, когда с тем же счетом обыграли орловский «Госуниверситет».

Следующий матч «Металлург-М» вновь проведет дома, правда соперник 7 сентября будет гораздо серьезнее – «Торпедо» (Волжский), которое в первом круге победило липчан – 8:1.

177
#Футбол #"Металлург-М"

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