Липчан познакомят с экспозицией московского Музея Победы

В Липецком областном краеведческом музее 1 сентября открылась выставка "Полководцы Великой Отечественной войны". Временная экспозиция создана на основе материалов из фондов московского Музея Победы.

Выставка расскажет об 11 выдающихся полководцах – представителях новой советской школы военной науки.



Посетители увидят фотографии и документы, посвященные блестящей плеяде талантливых полководцев и военачальников, которая сформировалась в годы Великой Отечественной Войны. Здесь можно будет узнать, как происходило становление полководческого таланта в ходе сражений.



В числе одиннадцати выдающихся полководцев – один генералиссимус, девять маршалов, один генерал армии. Все они являются кавалерами ордена «Победа» – высшего военного ордена СССР, который вручали за успешное проведение операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в корне меняющих положение в пользу Красной Армии.





Полководцев Великой Отечественной войны объединяло твердое уверенное руководство вверенными войсками, тщательная подготовка боевых операций, гибкость мышления, глубокие знания военного дела, широта кругозора, смелость.





Материалы выставки переданы Липецкому областному краеведческому музею в рамках федерального проекта «Территория Победы». Выставка будет работать до 1 октября 2019 года, сообщили в Информационном центре ФГБУК «Музей Победы»

