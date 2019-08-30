В России
сегодня, 19:56
Из пункта обмена валюты вынесли 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег
Трое грабителей вынесли сумку с деньгами из финансово-кредитной организации в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк полиции.
Они угрожали сотрудникам обменного пункта пистолетом.
В сумке, которую украли из пункта обмена валюты, находилось около 140 миллионов рублей.
После этого злоумышленники скрылись. Сейчас ведется их розыск.
Они угрожали сотрудникам обменного пункта пистолетом.
В сумке, которую украли из пункта обмена валюты, находилось около 140 миллионов рублей.
После этого злоумышленники скрылись. Сейчас ведется их розыск.