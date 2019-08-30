Из пункта обмена валюты вынесли 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег

Трое грабителей вынесли сумку с деньгами из финансово-кредитной организации в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк полиции.



Они угрожали сотрудникам обменного пункта пистолетом.



В сумке, которую украли из пункта обмена валюты, находилось около 140 миллионов рублей.



После этого злоумышленники скрылись. Сейчас ведется их розыск.