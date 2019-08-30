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Из пункта обмена валюты вынесли 140 млн рублей

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Из пункта обмена валюты вынесли 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег

Трое грабителей вынесли сумку с деньгами из финансово-кредитной организации в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк полиции.

Они угрожали сотрудникам обменного пункта пистолетом.

В сумке, которую украли из пункта обмена валюты, находилось около 140 миллионов рублей.

После этого злоумышленники скрылись. Сейчас ведется их розыск.
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