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Состоится открытый кубок Липецкой области по мотокроссу
31 августа 2019 в районе Октябрьского моста на трассе мотокросса будет проводится традиционный у фестиваль технических видов спорта «ДВИЖЕНИЕ». В рамках которого состоится открытый кубок Липецкой области по мотокроссу.
На нашу Липецкую землю приедут сильнейшие спортсмены России, финалисты чемпионата России и Европы. Соревнования пройдут в разных возрастных и технических классах. Гостей и зрителей мероприятия ждет захватывающая дух борьба машин и характеров настоящих мужчин. На площадке будут представлены кемпинговые и развлекательные зоны, выставочное образцы оружия от регионального отделения ДОСААФ, конкурсы и детская анимация, а также точки фастфуда. Торжественное открытие соревнований в 11:30.
Официальный партнёр соревнований сеть автосервисов «Сервис Парк»*, одна из специализаций которого - профессиональный ремонт автомобилей марок Ауди, Фольксваген, Шкода с длительной гарантией. Для всех клиентов действует накопительная бонусная программа**, а при первом обращении скидка на все работы 25% .
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