Бизнес

42 минуты назад

Состоится открытый кубок Липецкой области по мотокроссу

219
#Сервис Парк
1
Состоится открытый кубок Липецкой области по мотокроссу

31 августа 2019 в районе Октябрьского моста на трассе мотокросса будет проводится традиционный у фестиваль технических видов спорта «ДВИЖЕНИЕ». В рамках которого состоится открытый кубок Липецкой области по мотокроссу.


На нашу Липецкую землю приедут сильнейшие спортсмены России, финалисты чемпионата России и Европы. Соревнования пройдут в разных возрастных и технических классах. Гостей и зрителей мероприятия ждет захватывающая дух борьба машин и характеров настоящих мужчин. На площадке будут представлены кемпинговые и развлекательные зоны, выставочное образцы оружия от регионального отделения ДОСААФ, конкурсы и детская анимация, а также точки фастфуда. Торжественное открытие соревнований в 11:30.

Официальный партнёр соревнований сеть автосервисов «Сервис Парк»*, одна из специализаций которого - профессиональный ремонт автомобилей марок Ауди, Фольксваген, Шкода с длительной гарантией. Для всех клиентов действует накопительная бонусная программа**, а при первом обращении скидка на все работы 25% .

*ООО «Элит Авто»

**Подробности на сайте http://servispark.ru/, срок действия бонусов – бессрочно.



Для лиц старше 12 лет.

"PR"


219
#Сервис Парк
1

Еще в рубрике

Липецкое мороженое оценили на самом высоком уровне
Липецкое мороженое оценили на самом высоком уровне

вчера, 10:00

Бизнес
Россельхозбанк нарастит объемы кредитования АПК Липецкой области
Россельхозбанк нарастит объемы кредитования АПК Липецкой области

27.08.2019 15:00

Бизнес
Сотни липчан посетили 4G-кинотеатр Tele2 на Городище
Сотни липчан посетили 4G-кинотеатр Tele2 на Городище

27.08.2019 09:20

Бизнес
Усадьба «Скорняково-Архангельское» приглашает на семейный фестиваль OPENKIDS
#Скорняково-Архангельское
Усадьба «Скорняково-Архангельское» приглашает на семейный фестиваль OPENKIDS

23.08.2019 11:00

Бизнес
Компания «Лебедяньмолоко» запустила новый бренд «МамаДай!»
#Лебедяньмолоко
Компания «Лебедяньмолоко» запустила новый бренд «МамаДай!»

22.08.2019 09:00

Бизнес
Марафон «СТАЛЬНЫЕ ЛЮДИ» - победа достанется каждому!
Марафон «СТАЛЬНЫЕ ЛЮДИ» - победа достанется каждому!

19.08.2019 09:00

Бизнес