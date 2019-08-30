31 августа 2019 в районе Октябрьского моста на трассе мотокросса будет проводится традиционный у фестиваль технических видов спорта «ДВИЖЕНИЕ». В рамках которого состоится открытый кубок Липецкой области по мотокроссу.

На нашу Липецкую землю приедут сильнейшие спортсмены России, финалисты чемпионата России и Европы. Соревнования пройдут в разных возрастных и технических классах. Гостей и зрителей мероприятия ждет захватывающая дух борьба машин и характеров настоящих мужчин. На площадке будут представлены кемпинговые и развлекательные зоны, выставочное образцы оружия от регионального отделения ДОСААФ, конкурсы и детская анимация, а также точки фастфуда. Торжественное открытие соревнований в 11:30.

Официальный партнёр соревнований сеть автосервисов «Сервис Парк» *, одна из специализаций которого - профессиональный ремонт автомобилей марок Ауди, Фольксваген, Шкода с длительной гарантией. Для всех клиентов действует накопительная бонусная программа**, а при первом обращении скидка на все работы 25% .

*ООО «Элит Авто»

**Подробности на сайте http://servispark.ru/ , срок действия бонусов – бессрочно.









Для лиц старше 12 лет.



"PR"

