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Житель Липецкой области погиб при попытке хищения электропровода

10 1727
#кража #удар током
Житель Липецкой области погиб при попытке хищения электропровода

Ночью 27 августа в Грязинском районе недалеко от села Княжья Байгора при попытке обрезать участок высоковольтной линии погиб 26-летний житель Усманского района. 

– Трое злоумышленников сняли с линий электропередачи около шести километров провода, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Филиал «Россети Центр Липецкэнерго». – При попытке срезать очередной кусок провода, один из них получил удар током напряжением в 10 киловольт. Его товарищи вызвали «скорую», но спасти мужчину не удалось.

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Это уже второй случай энерговорства с объектов филиала «Россети Центр Липецкэнерго», который закончился смертельным исходом. В мае безработный житель Усманского района погиб при попытке хищения оборудования с подстанции. 

Липецкэнерго предупреждает, что приближаться к энергообъектам опасно для жизни. Следует также помнить, что хищение электрооборудования является уголовно наказуемым деянием и преследуется по закону. Статьей 158 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание в виде штрафа от 80 тысяч рублей до реального лишения свободы сроком до пяти лет. Правонарушители ставят под угрозу надежность работы всего электросетевого комплекса. По их вине без электроснабжения могут остаться добросовестные жители, котельные, школы, медицинские учреждения и другие объекты социальной жизнедеятельности. 

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» призывает к бдительности и просит сообщать обо всех случаях противоправных действий вблизи энергообъектов. Прямая линия энергетиков работает круглосуточно 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). 

10 1727
#кража #удар током

Комментарии (10)

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НЕ ПАТРИОТ

2 минуты назад
... Дымился падая электрик с высоковольтного столба... Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда...
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Доктор

5 минут назад
Каждый выбирает свой путь... Очень жалко молодого человека, но он наказал себя сам.
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iBook G4

17 минут назад
Ведь говорили тебе: "Не воруй!" Тебя боженька накажет, а ты не поверил и всё равно воровал. Теперь вот лежи в могиле, да червей корми! Ха-ха-ха...
ответить

Да ты сам иди работай !

23 минуты назад
Аноним., За 11.000 руб. ,Все равно никуда не хватит ,ни на что!, Пусть Артамонов ,Путин, Медведев, Матвиенко- эти суки работают за 11.000 руб,. твари !. Нужно работать на трёх работах !, Да пусть Путин работает!, днём президента , а ночью грузчик !,Я бы с удовольствем поучаствовал в Гражданской войне!. Против путинского воровского режима!.
ответить

Ха

38 минут назад
Совсем обнищали в великой расии
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Чарльз Дарвин

56 минут назад
Мой клиент!
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GA--B379SMQL

сегодня, 14:42
Туда ему и дорога... в Ад! Ха-ха-ха...
ответить

1

сегодня, 14:39
Жадность фраера сгубила..
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Карма

сегодня, 14:35
Я всегда рядом!
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28

сегодня, 14:34
Не воруЙ!
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