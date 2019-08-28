Житель Липецкой области погиб при попытке хищения электропровода

Ночью 27 августа в Грязинском районе недалеко от села Княжья Байгора при попытке обрезать участок высоковольтной линии погиб 26-летний житель Усманского района.

– Трое злоумышленников сняли с линий электропередачи около шести километров провода, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Филиал «Россети Центр Липецкэнерго». – При попытке срезать очередной кусок провода, один из них получил удар током напряжением в 10 киловольт. Его товарищи вызвали «скорую», но спасти мужчину не удалось.Это уже второй случай энерговорства с объектов филиала «Россети Центр Липецкэнерго», который закончился смертельным исходом. В мае безработный житель Усманского района погиб при попытке хищения оборудования с подстанции.Липецкэнерго предупреждает, что приближаться к энергообъектам опасно для жизни. Следует также помнить, что хищение электрооборудования является уголовно наказуемым деянием и преследуется по закону. Статьей 158 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание в виде штрафа от 80 тысяч рублей до реального лишения свободы сроком до пяти лет. Правонарушители ставят под угрозу надежность работы всего электросетевого комплекса. По их вине без электроснабжения могут остаться добросовестные жители, котельные, школы, медицинские учреждения и другие объекты социальной жизнедеятельности.Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» призывает к бдительности и просит сообщать обо всех случаях противоправных действий вблизи энергообъектов. Прямая линия энергетиков работает круглосуточно 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).