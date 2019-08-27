Происшествия
44 минуты назад
Полет «восьмерки» между рядами записал видеорегистратор
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Сегодня утром на улице Студеновской в Липецке произошло массовое ДТП. У остановки «Педагогический университет» автомобиль «ВАЗ-2108» проехал между рядами и повредил автобусы «Мерседес» маршрутов №№ 315 и 302, «Дэу Нексия», и «Дэу Матиз».
По словам очевидцев аварии, на спуске к университету у «ВАЗа» отказала тормозная система, чтобы избежать серьезной аварии водитель «восьмерки» выбрал траекторию между крайним правым и средними рядами и остановился на бордюре.
Транспортные средства получили незначительными повреждения.
По словам очевидцев аварии, на спуске к университету у «ВАЗа» отказала тормозная система, чтобы избежать серьезной аварии водитель «восьмерки» выбрал траекторию между крайним правым и средними рядами и остановился на бордюре.
Транспортные средства получили незначительными повреждения.
нексия - гавно!
жалко