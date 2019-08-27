Происшествия

44 минуты назад

Полет «восьмерки» между рядами записал видеорегистратор

2 799
#авария #ДТП
Полет «восьмерки» между рядами записал видеорегистратор
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Сегодня утром на улице Студеновской в Липецке произошло массовое ДТП. У остановки «Педагогический университет» автомобиль «ВАЗ-2108» проехал между рядами и повредил автобусы «Мерседес» маршрутов №№ 315 и 302,  «Дэу Нексия», и «Дэу Матиз».

По словам очевидцев аварии, на спуске к университету у «ВАЗа» отказала тормозная система, чтобы избежать серьезной аварии водитель «восьмерки» выбрал траекторию между крайним правым и средними рядами и остановился на бордюре. 

Транспортные средства получили незначительными повреждения. 
2 799
#авария #ДТП

Комментарии (2)

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нексия - гавно!

16 минут назад
жалко, только для чурки, который вынул у ишака нексия автомобиль, а для людей это кусок вонючего гавна!
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жалко

19 минут назад
Дэу Нексия-автомобиль предстовительского класса
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