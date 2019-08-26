Общество
39 минут назад
Бизнесмен заплатит 500 000 рублей за найденную водку
У магазина мужчины не было разрешения на торговлю алкоголем.
Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск Октябрьской прокуратуры Липецка. Прокуроры заявили в суд претензии к местному предпринимателю, которого уличили в нарушении норм оборота спиртного.
Сотрудники прокуратур посетили магазин бизнесмена в июне этого года. При осмотре помещений в торговой точке нашли алкоголь — 44 бутылки водки и коньяка. Разрешения на реализацию спиртного у магазина не было, и на владельца бизнеса оформили протокол по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ.
Суд решил взыскать с хозяина магазина штраф в 500 000 рублей, а конфискованный сомнительный алкоголь — уничтожить.
Сотрудники прокуратур посетили магазин бизнесмена в июне этого года. При осмотре помещений в торговой точке нашли алкоголь — 44 бутылки водки и коньяка. Разрешения на реализацию спиртного у магазина не было, и на владельца бизнеса оформили протокол по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ.
Суд решил взыскать с хозяина магазина штраф в 500 000 рублей, а конфискованный сомнительный алкоголь — уничтожить.
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