Общество

39 минут назад

Бизнесмен заплатит 500 000 рублей за найденную водку

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#штраф #торговля #алкоголь
Бизнесмен заплатит 500 000 рублей за найденную водку

У магазина мужчины не было разрешения на торговлю алкоголем.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск Октябрьской прокуратуры Липецка. Прокуроры заявили в суд претензии к местному предпринимателю, которого уличили в нарушении норм оборота спиртного.

Сотрудники прокуратур посетили магазин бизнесмена в июне этого года. При осмотре помещений в торговой точке нашли алкоголь — 44 бутылки водки и коньяка. Разрешения на реализацию спиртного у магазина не было, и на владельца бизнеса оформили протокол по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ.

Суд решил взыскать с хозяина магазина штраф в 500 000 рублей, а конфискованный сомнительный алкоголь — уничтожить.
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#штраф #торговля #алкоголь

Комментарии (1)

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Алканы 15-го

34 минуты назад
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