В мире
12 минут назад
Названа самая опасная группа крови у человека
Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является четвертая (AB) с отрицательным резус-фактором.
Специалисты сумели доказать, что группа крови влияет на человеческое здоровье, а люди с четвертой отрицательной группой крови чаще других страдают от онкологии, сообщает Медикфорум.
На Земле насчитывается около 8% населения с такой группой крови.
Исследователи выяснили, что у таких людей редко рождаются дети, а если и бывают – то всегда одного пола (либо мальчики, либо девочки).
Также обладатели четвертой "отрицательной" группы крови чаще подвержены инсультам и изменениям мозга, сообщает ren.tv
Специалисты сумели доказать, что группа крови влияет на человеческое здоровье, а люди с четвертой отрицательной группой крови чаще других страдают от онкологии, сообщает Медикфорум.
На Земле насчитывается около 8% населения с такой группой крови.
Исследователи выяснили, что у таких людей редко рождаются дети, а если и бывают – то всегда одного пола (либо мальчики, либо девочки).
Также обладатели четвертой "отрицательной" группы крови чаще подвержены инсультам и изменениям мозга, сообщает ren.tv