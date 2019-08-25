В мире

12 минут назад

Названа самая опасная группа крови у человека

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Названа самая опасная группа крови у человека
Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является четвертая (AB) с отрицательным резус-фактором.

Специалисты сумели доказать, что группа крови влияет на человеческое здоровье, а люди с четвертой отрицательной группой крови чаще других страдают от онкологии, сообщает Медикфорум.

На Земле насчитывается около 8% населения с такой группой крови.

Исследователи выяснили, что у таких людей редко рождаются дети, а если и бывают – то всегда одного пола (либо мальчики, либо девочки).

Также обладатели четвертой "отрицательной" группы крови чаще подвержены инсультам и изменениям мозга, сообщает ren.tv

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