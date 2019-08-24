Спорт

51 минуту назад

Сергей Машнин: «В чем секрет нашей обороны? Это секрет…»

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#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
Сергей Машнин: «В чем секрет нашей обороны? Это секрет…»

Наставник «сталеваров» считает результат в Подмосковье приемлемым.

Липецкий «Металлург» сыграл вничью в Раменском с «Сатурном» - 1:1, в 6-м туре пропустив всего второй гол в чемпионате.

После матча главный тренер Сергей Машнин пообщался с журналистами.

- Боевая игра с обилием моментов и с той, и с другой стороны. Никто не отсиживался в обороне. Наверное, всё-таки результат справедлив. Хотя, в начале второго тайма вратарь «Сатурна» выручил в двух таких моментах - просто молодец! Я сказал в раздевалке: плохо, что не выиграли, хорошо, что не проиграли. Мне очень понравился «Сатурн». Хорошая, молодая и играющая команда. Естественно, ехали за победой, но хорошо, что сравняли счёт.

- Какие задачи стоят перед «Металлургом» в этом сезоне?

- Как всегда задача – победа в каждом матче и место не ниже третьего.

- В этом сезоне вы очень мало пропускаете. В чём секрет?

- Секрет (смеётся).

Подготовлено при содействии пресс-службы ФК «Сатурн».

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#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин

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