51 минуту назад
Сергей Машнин: «В чем секрет нашей обороны? Это секрет…»
Наставник «сталеваров» считает результат в Подмосковье приемлемым.
Липецкий «Металлург» сыграл вничью в Раменском с «Сатурном» - 1:1, в 6-м туре пропустив всего второй гол в чемпионате.
После матча главный тренер Сергей Машнин пообщался с журналистами.
- Боевая игра с обилием моментов и с той, и с другой стороны. Никто не отсиживался в обороне. Наверное, всё-таки результат справедлив. Хотя, в начале второго тайма вратарь «Сатурна» выручил в двух таких моментах - просто молодец! Я сказал в раздевалке: плохо, что не выиграли, хорошо, что не проиграли. Мне очень понравился «Сатурн». Хорошая, молодая и играющая команда. Естественно, ехали за победой, но хорошо, что сравняли счёт.
- Какие задачи стоят перед «Металлургом» в этом сезоне?
- Как всегда задача – победа в каждом матче и место не ниже третьего.
- В этом сезоне вы очень мало пропускаете. В чём секрет?
- Секрет (смеётся).
Подготовлено при содействии пресс-службы ФК «Сатурн».