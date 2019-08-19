Общество

34 минуты назад

Снять дом в Липецкой области выгоднее аренды 3-комнатной квартиры

3 389
#аренда #недвижимость
Снять дом в Липецкой области выгоднее аренды 3-комнатной квартиры

Аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир» выяснили стоимость аренды квартир разных габаритов и домов в регионах России. Авторы обзора отмечают, что разброс ставок на аренду жилья по нашей стране огромен. Аналогичная ситуация складывается и в Центральном Черноземье.

По данным авторов обзора стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Липецкой области составляет в среднем 10 001 рубль, «двушки» - 13 080 рублей, в трехкомнатной квартиры — 21 408 рублей. При этом месяц аренды дома в нашем регионе составляет примерно 15 285 рублей. Подобная пропасть между стоимостью аренды «трешки» и дома среди соседних регионов наблюдается только в Белгородской области — 20 038 рублей за квартиру против 13 653 рублей за дом.

Самая дорогая аренда всех видом недвижимости — от «однуки» до дома — наблюдается в Воронежской области. Цены на аренду варьируются от 13 263 до 27 395 рублей. Экономичнее всего арендовать жилье в Курской области. Там за съемный угол спросят от 8 188 до 14 669 рублей.
3 389
#аренда #недвижимость

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Уллис

1 минуту назад
Что такое "ОДНУКИ"???? Вы там в редакцию таджикских гастарбайтеров набрали?
ответить

макс

3 минуты назад
дебилы из город48, "съемный угол" - это не квартира и не дом!
ответить

А на хер он вообще еудее?

19 минут назад
Даже за даром
ответить

Еще в рубрике

Дорожникам придется заплатить за разбитые Jaguar и Audi A6
#ямы #дороги
9
Дорожникам придется заплатить за разбитые Jaguar и Audi A6

сегодня, 16:18

Общество
В мэрии Липецка разработали систему борьбы с незаконной расклейкой рекламных объявлений
#бесплатные объявления
11
В мэрии Липецка разработали систему борьбы с незаконной расклейкой рекламных объявлений

сегодня, 16:02

Общество
Родителям липецких школьников рано запасаться шахматами
#шахматы #школа #образование
6
Родителям липецких школьников рано запасаться шахматами

сегодня, 15:22

Общество
В домах частного сектора на улице Арктической несколько дней не будет света
#отключение
В домах частного сектора на улице Арктической несколько дней не будет света

сегодня, 14:18

Общество
По Липецку разгуливает аист
#птица #аист
9
По Липецку разгуливает аист

сегодня, 14:13

Общество
Дезориентированный дедушка оказался в Ельце с женой - тоже дезориентированной
#поиск
14
Дезориентированный дедушка оказался в Ельце с женой - тоже дезориентированной

сегодня, 13:36

Общество