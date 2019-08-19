34 минуты назад
Снять дом в Липецкой области выгоднее аренды 3-комнатной квартиры
Аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир» выяснили стоимость аренды квартир разных габаритов и домов в регионах России. Авторы обзора отмечают, что разброс ставок на аренду жилья по нашей стране огромен. Аналогичная ситуация складывается и в Центральном Черноземье.
Самая дорогая аренда всех видом недвижимости — от «однуки» до дома — наблюдается в Воронежской области. Цены на аренду варьируются от 13 263 до 27 395 рублей. Экономичнее всего арендовать жилье в Курской области. Там за съемный угол спросят от 8 188 до 14 669 рублей.
Уллис
макс
А на хер он вообще еудее?