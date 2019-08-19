Снять дом в Липецкой области выгоднее аренды 3-комнатной квартиры

Аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир» выяснили стоимость аренды квартир разных габаритов и домов в регионах России. Авторы обзора отмечают, что разброс ставок на аренду жилья по нашей стране огромен. Аналогичная ситуация складывается и в Центральном Черноземье.

По данным авторов обзора стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Липецкой области составляет в среднем 10 001 рубль, «двушки» - 13 080 рублей, в трехкомнатной квартиры — 21 408 рублей. При этом месяц аренды дома в нашем регионе составляет примерно 15 285 рублей. Подобная пропасть между стоимостью аренды «трешки» и дома среди соседних регионов наблюдается только в Белгородской области — 20 038 рублей за квартиру против 13 653 рублей за дом.



Самая дорогая аренда всех видом недвижимости — от «однуки» до дома — наблюдается в Воронежской области. Цены на аренду варьируются от 13 263 до 27 395 рублей. Экономичнее всего арендовать жилье в Курской области. Там за съемный угол спросят от 8 188 до 14 669 рублей.

