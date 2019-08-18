Автоинспекторы передадут пассажирке автобуса «Тула-Липецк» хомяка

Животное нашли на месте вчерашней аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции передадут пострадавшей в ДТП пассажирке микроавтобуса «Тула-Липецк» её домашнее животное, сообщает портал «Тульские новости.

Авария произошла вчера на трассе "Лопатково-Ефремов" в Тепло-Огарёвском районе Тульской области. На полосу встречного движения выехал автомобиль «Киа», где столкнулся с автобусом «Фольксваген». В результате аварии пострадали 11 из 18-и пассажиров микроавтобуса.

При проведении мероприятий по установлению обстоятельств происшествия сотрудники ГИБДД в салоне микроавтобуса обнаружили хомяка. Полицейские выяснили, что животное принадлежит одной из пассажирок, госпитализированной в районную больницу.

Экипаж ДПС сообщил женщине, что с её домашним животным всё в порядке. Сотрудники Госавтоинспекции решили, что будут заботиться о животном до её выписки, после чего отдадут питомца владелице.

Фото портала "Тульские новости".