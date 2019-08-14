Приставы заставили должников по алиментам работать

Шестеро должников трудоустроились после привлечения их к ответственности.

Шестеро жителей Добринского района Липецкой области устроились на работу после того, как их привлекли к ответственности за неуплату алиментов.

Как разъяснили в управлении Службы судебных приставов по Липецкой области, отсутствие работы не является основанием не выплачивать средства на содержание несовершеннолетних детей.

Уклонение от уплаты алиментов влечет за собой административную, а в перспективе – и уголовную ответственность по ч. 1, ст. 157 УК РФ.

Так, с начала 2019 года Добринским районным отделом УФССП России по Липецкой области составлено 30 административных протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ о взыскании алиментных платежей.



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