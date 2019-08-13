Общество

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За погибших пчел пасечники области получили 9 миллионов рублей

10 695
#пчелы #экология
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За погибших пчел пасечники области получили 9 миллионов рублей

Более 9 млн рублей компенсации получили пасечники Липецкой области за гибель пчёл от пестицидов. Помощь оказана 97 пчеловодам. В администрации области подписано второе распоряжение, согласно которому до конца недели ещё 28 пчеловодам будет перечислено в общей сложности 1,2 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, за гибель пчелосемьи владельцы пасек получают от 3150 до 3500 рублей в зависимости от процента гибели насекомых. Выплаты производятся и за те погибшие пчелосемьи, которые не состояли на учёте. Государственную поддержку получают пасечники из Воловского, Добровского, Добринского, Лебедянского, Липецкого и Чаплыгинского районов. Всего в управление сельского хозяйства региона поступили акты о гибели более трёх тысяч пчелосемей.

«Липецкая область один из немногих субъектов, который уже приступил к выплатам, - отмечает врио главы региона Игорь Артамонов. – Эта проблема интересует Минсельхоз, поскольку в 25 субъектах произошла гибель пчёл. Это тревожный фактор. Возможно, применялись химикаты не надлежащего качества. Сейчас мы всё это изучаем, отправляем результаты работы в Министерство сельского хозяйства. Не исключено, что какие-то препараты нужно будет запретить к использованию».

10 695
#пчелы #экология
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Комментарии (10)

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Смешной

10 минут назад
МЧС, реанимируй свои мозги!!
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МЧС

15 минут назад
Может их нужно было реанимировать? Ну там искусственное дыхание, непрямой массаж.....
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Сладкий

18 минут назад
Чувствую,это огромное поле для коррупции.Сейчас понапишут о гибели сотнях пчело-семей, приближенные к нужным людям"пчеловодов",а кто реально потерял,даже не в курсе о финансовой помощи будут.
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Налоговая инспекция

18 минут назад
Компенсации получили, не забудьте уплатить 13% в бюджет
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Толик

21 минуту назад
Будем теперь дороже покупать медок с диоксинами! Диоксины- это сразу рак!
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Почему

31 минуту назад
администрация выплачивает компенсации, а не те, кто ядохимикаты распылил?
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Карма

35 минут назад
а нефик сахарным бадяжом заниматься.
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Пчеловод

37 минут назад
А что делать у кто для себя держал пчёл и не стоял на учёт. У меня было 10 ульёв осталось 3. За это кто будет отвечать?
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Ваш

44 минуты назад
Это за счёт налогоплательщиков или аграриев?
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-

50 минут назад
чет дорого за их бадяженных сахарных пчел
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