За погибших пчел пасечники области получили 9 миллионов рублей

Более 9 млн рублей компенсации получили пасечники Липецкой области за гибель пчёл от пестицидов. Помощь оказана 97 пчеловодам. В администрации области подписано второе распоряжение, согласно которому до конца недели ещё 28 пчеловодам будет перечислено в общей сложности 1,2 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, за гибель пчелосемьи владельцы пасек получают от 3150 до 3500 рублей в зависимости от процента гибели насекомых. Выплаты производятся и за те погибшие пчелосемьи, которые не состояли на учёте. Государственную поддержку получают пасечники из Воловского, Добровского, Добринского, Лебедянского, Липецкого и Чаплыгинского районов. Всего в управление сельского хозяйства региона поступили акты о гибели более трёх тысяч пчелосемей.



«Липецкая область один из немногих субъектов, который уже приступил к выплатам, - отмечает врио главы региона Игорь Артамонов. – Эта проблема интересует Минсельхоз, поскольку в 25 субъектах произошла гибель пчёл. Это тревожный фактор. Возможно, применялись химикаты не надлежащего качества. Сейчас мы всё это изучаем, отправляем результаты работы в Министерство сельского хозяйства. Не исключено, что какие-то препараты нужно будет запретить к использованию».



