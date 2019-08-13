сегодня, 11:24
За погибших пчел пасечники области получили 9 миллионов рублей
Более 9 млн рублей компенсации получили пасечники Липецкой области за гибель пчёл от пестицидов. Помощь оказана 97 пчеловодам. В администрации области подписано второе распоряжение, согласно которому до конца недели ещё 28 пчеловодам будет перечислено в общей сложности 1,2 миллиона рублей.
«Липецкая область один из немногих субъектов, который уже приступил к выплатам, - отмечает врио главы региона Игорь Артамонов. – Эта проблема интересует Минсельхоз, поскольку в 25 субъектах произошла гибель пчёл. Это тревожный фактор. Возможно, применялись химикаты не надлежащего качества. Сейчас мы всё это изучаем, отправляем результаты работы в Министерство сельского хозяйства. Не исключено, что какие-то препараты нужно будет запретить к использованию».
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