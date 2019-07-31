Новости в instagram
20 минут назад
Липецкая вечЁрка: гибель сварщика, продажа гостиницы и антисанитарная шаурма
226
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 31 июля.
На территории Новолипецкого комбината с 20-метровой высоты упал 58-летний сварщик. Рабочий получил смертельные травмы. По предварительным данным, на мужчине был страховочный пояс, но он им не воспользовался.
Администрация Липецкой области продаст гостиницу-долгострой на улице Неделина. Это сообщение читатели прокомментировали более сотни раз. То, что долгострой продадут в счет бюджета – заслуга регионального управления имущественных и земельных отношений. Чиновникам ведомства без хлопот удалось забрать скандальный многофункциональный центр.
А тем временем сотрудники другого ведомства, Роспотребнадзора, занялись проверкой точек общепита в Ельце. Санитарные врачи добились прекращения торговли шаурмой. Зачастую нарезанные овощи в точке фаст-фуда «Шаверма» хранили в пластиковых ведрах из-под майонеза, на кухне не промаркирована емкость для хранения мясной продукции. Отсутствуют стеллажи и для хранения пищевых продуктов. Отсутствует горячая и холодная проточная вода. Для мытья рук установлен рукомойник. Нет раковины для мытья разделочного инвентаря. Точка фаст-фуда не подключена к канализационной системе.
Между тем сегодня утром пожарные спасли пенсионера. Этим утром на балконе пятого этажа дома №24 по улице 9-й микрорайон повис мужчина. Оказалось, что спасенному 78 лет. Причины его поступка выясняются.
Администрация Липецкой области продаст гостиницу-долгострой на улице Неделина. Это сообщение читатели прокомментировали более сотни раз. То, что долгострой продадут в счет бюджета – заслуга регионального управления имущественных и земельных отношений. Чиновникам ведомства без хлопот удалось забрать скандальный многофункциональный центр.
А тем временем сотрудники другого ведомства, Роспотребнадзора, занялись проверкой точек общепита в Ельце. Санитарные врачи добились прекращения торговли шаурмой. Зачастую нарезанные овощи в точке фаст-фуда «Шаверма» хранили в пластиковых ведрах из-под майонеза, на кухне не промаркирована емкость для хранения мясной продукции. Отсутствуют стеллажи и для хранения пищевых продуктов. Отсутствует горячая и холодная проточная вода. Для мытья рук установлен рукомойник. Нет раковины для мытья разделочного инвентаря. Точка фаст-фуда не подключена к канализационной системе.
Между тем сегодня утром пожарные спасли пенсионера. Этим утром на балконе пятого этажа дома №24 по улице 9-й микрорайон повис мужчина. Оказалось, что спасенному 78 лет. Причины его поступка выясняются.
226
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.