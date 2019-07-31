Новости в instagram

20 минут назад

Липецкая вечЁрка: гибель сварщика, продажа гостиницы и антисанитарная шаурма

226
#вечЁрка
Липецкая вечЁрка: гибель сварщика, продажа гостиницы и антисанитарная шаурма

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 31 июля.

На территории Новолипецкого комбината с 20-метровой высоты упал 58-летний сварщик. Рабочий получил смертельные травмы. По предварительным данным, на мужчине был страховочный пояс, но он им не воспользовался.

Администрация Липецкой области продаст гостиницу-долгострой на улице Неделина. Это сообщение читатели прокомментировали более сотни раз. То, что долгострой продадут в счет бюджета – заслуга регионального управления имущественных и земельных отношений. Чиновникам ведомства без хлопот удалось забрать скандальный многофункциональный центр.

А тем временем сотрудники другого ведомства, Роспотребнадзора, занялись проверкой точек общепита в Ельце. Санитарные врачи добились прекращения торговли шаурмой. Зачастую нарезанные овощи в точке фаст-фуда «Шаверма» хранили в пластиковых ведрах из-под майонеза, на кухне не промаркирована емкость для хранения мясной продукции. Отсутствуют стеллажи и для хранения пищевых продуктов. Отсутствует горячая и холодная проточная вода. Для мытья рук установлен рукомойник. Нет раковины для мытья разделочного инвентаря. Точка фаст-фуда не подключена к канализационной системе.

Между тем сегодня утром пожарные спасли пенсионера. Этим утром на балконе пятого этажа дома №24 по улице 9-й микрорайон повис мужчина. Оказалось, что спасенному 78 лет. Причины его поступка выясняются.
226
#вечЁрка

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Девочек в парке Победы напугал эксгибиционист
#эксгибиционист
37
Девочек в парке Победы напугал эксгибиционист

сегодня, 17:23

Происшествия
Деньги дольщиков «Европейского» пошли на покупку «Рембыттехники» и апартаментов в Сочи
#дольщики
35
Деньги дольщиков «Европейского» пошли на покупку «Рембыттехники» и апартаментов в Сочи

сегодня, 09:00

Происшествия
Пожарные спасли висевшего на балконе пенсионера
#спасатели
32
Пожарные спасли висевшего на балконе пенсионера

сегодня, 08:43

Происшествия
Липецкая вечЁрка: кадровый вопрос, большой банкрот и ликвидация заезда
#вечЁрка
30
Липецкая вечЁрка: кадровый вопрос, большой банкрот и ликвидация заезда

вчера, 20:19

Новости в instagram
Завершается реконструкция Быханова сада
#Быханов сад
82
Завершается реконструкция Быханова сада

вчера, 16:09

Общество
Александру Козину придется продать имущество
#банкротство
150
Александру Козину придется продать имущество

вчера, 12:18

Общество