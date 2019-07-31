Происшествия
сегодня, 08:43
Пожарные спасли висевшего на балконе пенсионера
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Этим утром на балконе пятого этажа дома №24 по улице 9-й микрорайон повис мужчина. К дому вызвали пожарных.
Спасать липчанина прибыли два пожарных расчета. Снять его с улицы при помощи автолестницы не удалось, тогда спасатели взломали дверь квартиры и затащили мужчину внутрь жилья. Оказалось, что спасенному 78 лет. Причины его поступка выясняются.
12 1707
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