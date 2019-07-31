Пожарные спасли висевшего на балконе пенсионера

Этим утром на балконе пятого этажа дома №24 по улице 9-й микрорайон повис мужчина. К дому вызвали пожарных.



Спасать липчанина прибыли два пожарных расчета. Снять его с улицы при помощи автолестницы не удалось, тогда спасатели взломали дверь квартиры и затащили мужчину внутрь жилья. Оказалось, что спасенному 78 лет. Причины его поступка выясняются.