Происшествия

сегодня, 08:43

Пожарные спасли висевшего на балконе пенсионера

12 1707
#спасатели
Пожарные спасли висевшего на балконе пенсионера

Этим утром на балконе пятого этажа дома №24 по улице 9-й микрорайон повис мужчина. К дому вызвали пожарных.

Спасать липчанина прибыли два пожарных расчета. Снять его с улицы при помощи автолестницы не удалось, тогда спасатели взломали дверь квартиры и затащили мужчину внутрь жилья. Оказалось, что спасенному 78 лет. Причины его поступка выясняются.

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12 1707
#спасатели

Комментарии (12)

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комментарий

3 минуты назад
по пиариться решил дед
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Кекс

9 минут назад
Ребята спасатели, как всегда молодцы!
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Клава соседка с низу

13 минут назад
дедуля убегал от любовницы ,муж которой внезапно прибыл с командировки
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диспансер

16 минут назад
ага, болен белочкой !
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гость 1

22 минуты назад
Хоть бы один нормальный коммент!Одни сука дебилы!Ни одна мразота не подумала,что человек может быть болен!Ушлёпки млять!
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щорс

29 минут назад
Готовился к дню ВДВ .Десантник.
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вымагалово

34 минуты назад
старуха не дала !
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Максим Крапива

37 минут назад
Старческий маразм. Перепутал дверь с балконом, вот и причина его поступка!
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Бенни ПетуХейт

45 минут назад
дедугано было в падлу по лестнице спускаться прост
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Миротворец

54 минуты назад
Причины видны не вооруженным взглядом .... выяснять их особо и не надо , достаточно посмотреть на жизнь своими глазами а не глазами «россия 24» , «первый канал», «нтв»
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