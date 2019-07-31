На территории НЛМК погиб рабочий подрядной организации

Создана комиссия по расследованию данного несчастного случая

30 июля на территории Новолипецкого комбината с 20-метровой высоты упал 58-летний сварщик. Рабочий получил смертельные травмы



- 30 июля в 15.50 произошел несчастный случай с сотрудником строительно-монтажной организации ООО «Теплосфера», которая проводит работы по реконструкции газоотводящего тракта в конвертерном цехе №2, - сообщили GOROD48 в пресс-службе НЛМК. - Создана комиссия по расследованию данного несчастного случая. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибшего.



По предварительным данным, на рабочем был страховочный пояс, но он им не воспользовался.

