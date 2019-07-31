Происшествия

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На территории НЛМК погиб рабочий подрядной организации

14 2231
#несчастный случай
1
На территории НЛМК погиб рабочий подрядной организации

Создана комиссия по расследованию данного несчастного случая

30 июля на территории Новолипецкого комбината с 20-метровой высоты упал 58-летний сварщик. Рабочий получил смертельные травмы

- 30 июля в 15.50 произошел несчастный случай с сотрудником строительно-монтажной организации ООО «Теплосфера», которая проводит работы по реконструкции газоотводящего тракта в конвертерном цехе №2, - сообщили GOROD48 в пресс-службе НЛМК. -  Создана комиссия по расследованию данного несчастного случая. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибшего.

По предварительным данным, на рабочем был страховочный пояс, но он им не воспользовался.
14 2231
#несчастный случай
1

Комментарии (14)

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Л-а

5 минут назад
Почему не пристегнулся? Понадеялся? А может не успел пристегнуться, так как стало человеку плохо, ведь все-таки 58 лет, здоровье не то.Искренние соболезнования семье. Ну и конечно подрядчики все-таки не так относятся к ТБ.
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Гость

26 минут назад
Нечего катить на НЛМК там порядок и дисциплина. И ни один на тарбайтер туда не попадет. Согласен с Гостьей на все сто Трезвый серьезный мужик и вдруг не пристегнулся? А может и так и не пристегнулся. Значит отвернулся Хранитель и пришло время. У меня если что не получается знаю что так и надо
ответить

Гость

27 минут назад
Нечего катить на НЛМК там порядок и дисциплина. И ни один на тарбайтер туда не попадет. Согласен с Гостьей на все сто Трезвый серьезный мужик и вдруг не пристегнулся? А может и так и не пристегнулся. Значит отвернулся Хранитель и пришло время. У меня если что не получается знаю что так и надо
ответить

Гость

27 минут назад
Нечего катить на НЛМК там порядок и дисциплина. И ни один на тарбайтер туда не попадет. Согласен с Гостьей на все сто Трезвый серьезный мужик и вдруг не пристегнулся? А может и так и не пристегнулся. Значит отвернулся Хранитель и пришло время. У меня если что не получается знаю что так и надо
ответить

Буша

28 минут назад
Если на нем был страховочный пояс, то им нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО пользоваться ! "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" Мужика очень жаль, обычно пренебрегают правилами ТБ те, кто считает, что он очень опытный и все знает...
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для ПЕТИ !

33 минуты назад
Вот видно сразу ,что ты тяжелее ручки и ничего и не поднимал ! Небось твой папенька устроил тебя в тепленькое местечко и ты сидишь где нибудь к примеру в центре управления ! Надо же такую чушь сморозил ! ЗАПОМНИ ОДНО ,что на НАЛМК отбирают одних из самых лучших подрядных организации ,которые зарекомендовали себя как хорошие специалисты ,которые готовы выполнить качественно и в срок свою работу ! Сварщики там работают не ниже 5 -6 разряда и ни одного гастарбайтера я там среди них не встречал !
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Гостья

34 минуты назад
Царствие небесное погибшему. Соболезнования семье. Конечно нарушена техника безопасности, но..... видимо Ангел Хранитель не досмотрел или время пришло погибнуть. Правду говорят не догоняйте поезд если опоздали, не жалейте пропавший билет на самолёт случайностей не бывает. Родные крепитесь.
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Путенский беспредел

39 минут назад
В нлмк порядок очень много, нлмк так проще!
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ПФР

47 минут назад
как жалко то
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Андреева

55 минут назад
город 48 не закрыли коменты обычно что касается НЛМК то выразить мнения нельзя хотя сайт самый лояльный к мнениям среди остальных интернет СМИ ГОРОДА
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