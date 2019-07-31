Уличное освещение и тротуары – ельчане назвали болевые точки

Ельчан беспокоят темные улицы, разбитые тротуары и отписки управляющих компаний.





С очередной рабочей поездкой в Ельце побывал временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Он посетил три промышленных предприятия – «Гидропривод», «Энергия», «Елецгидроагрегат»: встретился с трудовыми коллективами и представил нового главу города Евгения Боровских.Первым предприятием, в котором побывал Артамонов, стал один из старейших заводов области ОАО «Гидропривод». Он был построен в 1940 году на базе чугунолитейного завода. Сейчас здесь работают 460 человек. Они выпускают пластинчатые насосы, насосы гидроусилителя руля для автомобилей «ГАЗ», «КамАЗ», «УАЗ», гидростанций для металлорежущих станков, оборудования для сельскохозяйственной техники. К сожалению, завод, как и отечественное машиностроение в целом, переживает не самые легкие времена. Основными конкурентами предприятия являются германские поставщики, а удар, который был нанесен сельхозмашиностроению и станкостроению в переходный период, не позволяет и сегодня заметно увеличить рынок сбыта для «Гидропривода». Завод нуждается в модернизации. Об этом говорили работники предприятия: в беседе с врио губернатора прозвучал буквально крик о помощи – не дайте развалить машиностроительные предприятия, помогите им подняться. «Будем думать, как решить эту проблему, чтобы производство вышло на другой уровень. Конечно, я вам не могу обещать, что завтра все комбайны России поедут на вашей гидравлике. Но мы заинтересованы в новых рабочих местах и росте зарплаты его работников», - отметил Игорь Артамонов.Работники предприятия говорили и о городских проблемах – отсутствии наружного освещения на некоторых улицах Ельца. Жители Лучковского района, микрорайона Ольшанец столкнулись с тем, что недавно установленные в их районах светодиодные лампы не работают. Для людей, которые возвращаются домой после второй смены, темные улицы, плохие тротуары, стерты бордюры становятся серьезной проблемой.Третья тема разговора на заводе – ремонт автомобильного моста рядом с Каракумским. «Ситуацию с мостом мы не упускаем, сейчас разрабатываем проект – необходима экспертиза, чтобы определить, что окажется дешевле: ремонт или строительство нового объекта. Но это процесс не одного дня», пояснил врио губернатора.Затем Игорь Артамонов побывал на заводе «Энергия». Предприятие разрабатывает и производит автономные источники питания для бытовой, общепромышленной и военной техники. Это один из успешных заводов области, относится к числу крупных налогоплательщиков. По итогам прошлого года он вошел в пятерку елецких предприятий с наибольшим приростом по объему отгруженных товаров и выпуску инновационных товаров, вследствие чего, здесь один из самых высоких уровней оплаты труда в городе. Предприятие обеспечивает рабочими местами не только жителей Ельца, но и близлежащих сел.Впрочем, вопросы здесь поднимали те же – плохие тротуары, плохое освещение некоторых улиц, состояние дамбы. Несколько вопросов касались детских площадок. Их в городе практически нет. Ельчане надеются, что недавно запущенная в области программа «Год детских площадок» в ближайшем будущем исправит ситуацию.Третье предприятие, где побывал врио главы области, - завод по производству цилиндров «Гидроагрегат». Это предприятие попало в число участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». «Гидроагрегату» станут доступны специальные меры поддержки: льготные займы на техперевооружение, льготные кредиты, гранты, программы поддержки автоматизации и использования цифровых технологий. Для компании такая поддержка важна – в прошлом году после завершения контрактов по военным заказам предприятие снизило объемы отгрузки своей продукции по сравнению с 2017 годом.Кроме плохих тротуаров и детских площадок сотрудники завода пожаловались на работу управляющих компаний – особенно много нареканий у тех, кто живет в исторической части Ельца. Проблема имеет свои особенности – Елец относится к городам с особым историческим обликом, что для горожан становится не только предметом гордости, но и головной болью. Даже аварийные ремонтные работы здесь должны проводиться с учетом сохранения архитектурных особенностей. В некоторых случаях это приводит к длительным перепискам между жителями и управляющими компаниями.«В ближайшие два года нам пообещали направить из федерального бюджета 700 млн. рублей на возрождение исторического облика Ельца. На что программой предусмотрено распределить эти средства, пока точно сказать не могу – нет документов. Но, надеюсь, что эти деньги помогут снять напряжение и по коммунальным вопросам для жителей исторической части Ельца», - отметил Игорь Артамонов.Врио главы региона представил ельчанам нового исполняющего обязанности главы Ельца Евгения Боровских и рекомендовал жителям города обращаться к нему со всеми предложениями. Для более оперативной связи с людьми Евгений Боровских создал аккаунт в Инстаграмме.