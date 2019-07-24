Случай с парковокой на улице Хренникова наделал шуму в Сети (ФОТО)

Лучшее средство борьбы с автохамами… парковать машину правильно.

Сегодня в социальных сетях распространяются фотографии утренней ситуации на улице Хренникова возле дома №6.

На фото вверху видно, что владельцы трех авто предпочитают парковать свои машины на тротуаре, ведущем к детской площадке. А шофер «Нексии» ничего не нарушал, а оставил свою машину на дороге (где, к слову, осталось еще достаточно места для проезда). Только тем самым он перегородил выезд автоледи, которая паркуется не по правилам.

В Сети появился и снимок из «Опеля» дамы, которая искренне считает, что виновата не она, а соседнее авто.





Комментарии к этому фото соответствующие.





Получается, что иногда бороться с автохамством довольно просто и для этого нужно всего лишь припарковать свое авто по правилам.





Например, это помогло бы в случае с авто на Катукова, 32.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.