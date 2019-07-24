Общество

23 минуты назад

Случай с парковокой на улице Хренникова наделал шуму в Сети (ФОТО)

5 867
#Автохамы #машины #парковки
Случай с парковокой на улице Хренникова наделал шуму в Сети (ФОТО)

Лучшее средство борьбы с автохамами… парковать машину правильно.

Сегодня в социальных сетях распространяются фотографии утренней ситуации на улице Хренникова возле дома №6.

На фото вверху видно, что владельцы трех авто предпочитают парковать свои машины на тротуаре, ведущем к детской площадке. А шофер «Нексии» ничего не нарушал, а оставил свою машину на дороге (где, к слову, осталось еще достаточно места для проезда). Только тем самым он перегородил выезд автоледи, которая паркуется не по правилам.

В Сети появился и снимок из «Опеля» дамы, которая искренне считает, что виновата не она, а соседнее авто.

01.jpg

Комментарии к этому фото соответствующие.

98.jpg

Получается, что иногда бороться с автохамством довольно просто и для этого нужно всего лишь припарковать свое авто по правилам.

Катукова, 32.jpg

Например, это помогло бы в случае с авто на Катукова, 32.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

5 867
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (5)

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ТП

8 минут назад
3.14уй через детскую площадку, автоляди))))
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Вован настоящий.

8 минут назад
один иГуАНоДОН перекрыл дорогу другой обезьяне. Обоих в топку. Одной сбросить банку 3-х литровую с крыши во время парковки, а другому зеркала отломать .
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Житель

9 минут назад
Я живу по Катукова 32 и вопросов по парковке в этом дворе никогда ни у кого не возникало. А ты урод кто сделал фото, лучше бы сфотографировал как 23.07.19 деревья опилили что половина парковачных мест и тротуар для пешеходов завалили, а убирать за долбаными пильщиками кто будет. А у этого подъезда практически всегда люди разворачиваются или пропускают заезжающий во двор автомобиль, так как двор тупиковый. А ты фото поди из под мышки делал. чтоб соседи не увидели и башку не оторвали?
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Ппц

13 минут назад
Дом 300 квартир, а парковка на 10 машин? Норм?
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гость

14 минут назад
парковока , а парковока , я тебя съем !
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