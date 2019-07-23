Общество

сегодня, 14:30

В Липецке отремонтируют единственный вантовый мост

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#ремонт #мост #тендер
В Липецке отремонтируют единственный вантовый мост

Переход соединяет улицы Доватора и Филипченко.

Управление главного смотрителя Липецка объявило тендер на ремонт единственного в городе вантового моста, который соединяет 11 и 15 микрорайоны. На обновление перехода готовы потратить до 2 864 316 рублей. Подрядчик должен завершить ремонт до середины октября. Работы оплатят из бюджета Липецка. Гарантия на ремонт составит четыре года.

Главная задача ремонта - устранить дефекты, выявленные при обследовании пешеходного моста. Специалистам придется обновить само мостовое полотно, пролетные строения, несущие конструкции, а также подходы и откосы. Всего в дефектной ведомости 149 видов работ. Особый акцент делается на очистку и обновление вантов, укладку нового асфальтобетона на пешеходное полотно. Вместе с ремонтом намечено благоустройство: у моста поставят по четыре урны и скамейки, подход с улицы Доватора замостят плиткой.

Напомним, что весной управление главного смотрителя подсчитало, сколько денег нужно на ремонт трех городских мостов — вантового перехода, мостика на улице Советская и моста на улице Терешковой. Вышла сумма в 30 млн рублей. Такие крупные траты управление за раз себе позволить не может, поэтому обновление переходов будет идти постепенно, по мере поступления финансирования.
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#ремонт #мост #тендер

Комментарии (4)

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Алкан с тракторного

28 минут назад
Я от своих колег с 15 того на 9 рынок че нибудь пропить хожу когда денег на проезд совсем нету.
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Пьянь с Филипченко

47 минут назад
Мы там тремся за гаражами. Стреляем полтинники у проходящих
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гость

58 минут назад
а ОСВЕЩЕНИЕ , темень там жуткая !
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Алканы 15-го

сегодня, 14:37
Там вообще кто-нибудь ходит? Заколотить фанерой!
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