Общество
сегодня, 14:30
В Липецке отремонтируют единственный вантовый мост
Переход соединяет улицы Доватора и Филипченко.
Управление главного смотрителя Липецка объявило тендер на ремонт единственного в городе вантового моста, который соединяет 11 и 15 микрорайоны. На обновление перехода готовы потратить до 2 864 316 рублей. Подрядчик должен завершить ремонт до середины октября. Работы оплатят из бюджета Липецка. Гарантия на ремонт составит четыре года.
Главная задача ремонта - устранить дефекты, выявленные при обследовании пешеходного моста. Специалистам придется обновить само мостовое полотно, пролетные строения, несущие конструкции, а также подходы и откосы. Всего в дефектной ведомости 149 видов работ. Особый акцент делается на очистку и обновление вантов, укладку нового асфальтобетона на пешеходное полотно. Вместе с ремонтом намечено благоустройство: у моста поставят по четыре урны и скамейки, подход с улицы Доватора замостят плиткой.
Напомним, что весной управление главного смотрителя подсчитало, сколько денег нужно на ремонт трех городских мостов — вантового перехода, мостика на улице Советская и моста на улице Терешковой. Вышла сумма в 30 млн рублей. Такие крупные траты управление за раз себе позволить не может, поэтому обновление переходов будет идти постепенно, по мере поступления финансирования.
Главная задача ремонта - устранить дефекты, выявленные при обследовании пешеходного моста. Специалистам придется обновить само мостовое полотно, пролетные строения, несущие конструкции, а также подходы и откосы. Всего в дефектной ведомости 149 видов работ. Особый акцент делается на очистку и обновление вантов, укладку нового асфальтобетона на пешеходное полотно. Вместе с ремонтом намечено благоустройство: у моста поставят по четыре урны и скамейки, подход с улицы Доватора замостят плиткой.
Напомним, что весной управление главного смотрителя подсчитало, сколько денег нужно на ремонт трех городских мостов — вантового перехода, мостика на улице Советская и моста на улице Терешковой. Вышла сумма в 30 млн рублей. Такие крупные траты управление за раз себе позволить не может, поэтому обновление переходов будет идти постепенно, по мере поступления финансирования.
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