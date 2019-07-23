Общество
сегодня, 12:44
Липчане выберут фильмы для Дня российского кино
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Показ состоится 27 августа.
Областной центр культуры, народного творчества и кино предложил липчанам сформировать афишу для Дня российского кино. Показ отечественных фильмов запланирован на 27 августа.
Липчане на сайте ОЦКНТ могут проголосовать за те ленты, которые попадут в блоки «Патриотический фильм», «Комедийный фильм», «Фильм для семейного просмотра» и «Детские фильмы». На голосование вынесены мультфильмы «Принцесса и дракон», «Два хвоста» и «Байкальские каникулы 2», а также фильмы «Детки напрокат», «Сокровища Ермака», «Доминика», «Один день лета», «Килиманджара», «Семь ужинов», «Первые», «Прощаться не будем» и «Решение о ликвидации».
Голосование продлится до 31 июля. Картины, набравшие наибольшее количество голосов, будут демонстрироваться 27 августа в кинозале областного центра культуры, народного творчества и кино. Время начала киносеансов будет сообщено дополнительно по завершению голосования.
Липчане на сайте ОЦКНТ могут проголосовать за те ленты, которые попадут в блоки «Патриотический фильм», «Комедийный фильм», «Фильм для семейного просмотра» и «Детские фильмы». На голосование вынесены мультфильмы «Принцесса и дракон», «Два хвоста» и «Байкальские каникулы 2», а также фильмы «Детки напрокат», «Сокровища Ермака», «Доминика», «Один день лета», «Килиманджара», «Семь ужинов», «Первые», «Прощаться не будем» и «Решение о ликвидации».
Голосование продлится до 31 июля. Картины, набравшие наибольшее количество голосов, будут демонстрироваться 27 августа в кинозале областного центра культуры, народного творчества и кино. Время начала киносеансов будет сообщено дополнительно по завершению голосования.
1 269
ринат