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сегодня, 12:44

Липчане выберут фильмы для Дня российского кино

1 269
#кино #голосование
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Липчане выберут фильмы для Дня российского кино

Показ состоится 27 августа.

Областной центр культуры, народного творчества и кино предложил липчанам сформировать афишу для Дня российского кино. Показ отечественных фильмов запланирован на 27 августа.

Липчане на сайте ОЦКНТ могут проголосовать за те ленты, которые попадут в блоки «Патриотический фильм», «Комедийный фильм», «Фильм для семейного просмотра» и «Детские фильмы». На голосование вынесены мультфильмы «Принцесса и дракон», «Два хвоста» и «Байкальские каникулы 2», а также фильмы «Детки напрокат», «Сокровища Ермака», «Доминика», «Один день лета», «Килиманджара», «Семь ужинов», «Первые», «Прощаться не будем» и «Решение о ликвидации».

Голосование продлится до 31 июля. Картины, набравшие наибольшее количество голосов, будут демонстрироваться 27 августа в кинозале областного центра культуры, народного творчества и кино. Время начала киносеансов будет сообщено дополнительно по завершению голосования.
1 269
#кино #голосование
2

Комментарии (1)

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ринат

сегодня, 13:08
НУ ВОПЕРВЫХ ЧТОБ ТЕРМИНАТОР ВСЕ ЧАСТИ,ХИЩНИК,РОБОКОП ОБЯЗАТЕЛЬНО,РЕМБО ПЕРВАЯ КРОВЬ,ТОМ И ДЖЕРИ ЧТОБ ОБЯЗАТЕЛЬНО,НУ И ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВСЕ ЧАСТИ,,,АААААА И ЧТОБ С ДЖИМОМ КЕРИ МНОГО МНОГО ФИЛЬМОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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