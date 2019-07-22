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Боксер зарезал спящего зятя
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Преступление совершено в Казахстане.
Известный боксер Аслан Муканов задержан по подозрению в убийстве, пишет издание «Регион Онлайн». Как стало известно полицейским, спортсмен в последнее время жил и тренировался в Колумбии. Затем боксер решил вернуться в родные места.
Днем 11 июля мужчина отправился в поселок Алтын Дала, где зарезал спящего в кровати зятя. После этого, по данным правоохранительных органов, он скрылся с места происшествия, успел пройти пешком 8 км и переплыть реку Тобол, до того как его задержали.
Убитому Серику Пшенбаеву было 32 года. В полицию обратилась жена погибшего. На подозреваемого была распространена ориентировка, объявлен план перехват. Позже было установлено, что похожий человек был замечен в районе посёлка Заречный. В данном месте он был задержан стражами правопорядка, уточняет RT. По подозрению в убийстве задержали Аслана Муканова, брата жены погибшего. По предварительной версии следствия мотивом убийства стало то, что спортсмену не понравилось, как зять обращался с сестрой.
Свой последний, титульный бой Мусканов провёл 1 марта, завоевав пояс после победы над венесуэльцем Стивеном Монтерросом. Победа была добыта нокаутом в первом раунде.
Днем 11 июля мужчина отправился в поселок Алтын Дала, где зарезал спящего в кровати зятя. После этого, по данным правоохранительных органов, он скрылся с места происшествия, успел пройти пешком 8 км и переплыть реку Тобол, до того как его задержали.
Убитому Серику Пшенбаеву было 32 года. В полицию обратилась жена погибшего. На подозреваемого была распространена ориентировка, объявлен план перехват. Позже было установлено, что похожий человек был замечен в районе посёлка Заречный. В данном месте он был задержан стражами правопорядка, уточняет RT. По подозрению в убийстве задержали Аслана Муканова, брата жены погибшего. По предварительной версии следствия мотивом убийства стало то, что спортсмену не понравилось, как зять обращался с сестрой.
Свой последний, титульный бой Мусканов провёл 1 марта, завоевав пояс после победы над венесуэльцем Стивеном Монтерросом. Победа была добыта нокаутом в первом раунде.
168