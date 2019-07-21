30 минут назад
Российский боксер введен в медикаментозную кому
Российский боксер Максим Дадашев, у которого после боя был диагностирован сильный отек мозга, после операции введен с медикаментозную кому. При этом отек мозга у спортсмена спал.
В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После этого спортсмену стало плохо, он потерял сознание и был отправлен с больницу.
Врачи обнаружили сильный отек мозга и провели экстренную операцию. Сейчас отек спал, а спортсмен находится в медикаментозной коме, сообщает rg.ru.