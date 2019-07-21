Российский боксер введен в медикаментозную кому

Российский боксер Максим Дадашев, у которого после боя был диагностирован сильный отек мозга, после операции введен с медикаментозную кому. При этом отек мозга у спортсмена спал.





В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После этого спортсмену стало плохо, он потерял сознание и был отправлен с больницу.



Врачи обнаружили сильный отек мозга и провели экстренную операцию. Сейчас отек спал, а спортсмен находится в медикаментозной коме, сообщает

Максим Дадашев был доставлен в больницу после боя с Субриэлем Матиасом, который состоялся в городе Оксон-Хилл в ночь на субботу. На кону в этом поединке было право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После этого спортсмену стало плохо, он потерял сознание и был отправлен с больницу.Врачи обнаружили сильный отек мозга и провели экстренную операцию. Сейчас отек спал, а спортсмен находится в медикаментозной коме, сообщает rg.ru