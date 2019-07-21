В мире

30 минут назад

Российский боксер введен в медикаментозную кому

90

Российский боксер Максим Дадашев, у которого после боя был диагностирован сильный отек мозга, после операции введен с медикаментозную кому. При этом отек мозга у спортсмена спал.

Максим Дадашев был доставлен в больницу после боя с Субриэлем Матиасом, который состоялся в городе Оксон-Хилл в ночь на субботу. На кону в этом поединке было право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После этого спортсмену стало плохо, он потерял сознание и был отправлен с больницу.

Врачи обнаружили сильный отек мозга и провели экстренную операцию. Сейчас отек спал, а спортсмен находится в медикаментозной коме, сообщает rg.ru.
90

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Британец снял с Земли стыковку Союз МС-13 с МКС
Британец снял с Земли стыковку Союз МС-13 с МКС

26 минут назад

В мире
Британские СМИ увидели «российский след» в захвате танкера Ираном
Британские СМИ увидели «российский след» в захвате танкера Ираном

сегодня, 09:19

В мире
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине начались досрочные выборы в Раду

сегодня, 09:10

В мире
Европа рискует остаться без российского газа и без денег
Европа рискует остаться без российского газа и без денег

сегодня, 08:58

В мире
Путин: Янукович даже не думал о применении оружия против своих сограждан
Путин: Янукович даже не думал о применении оружия против своих сограждан

сегодня, 08:55

В мире
Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда

вчера, 18:25

В мире