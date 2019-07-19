Водитель мчался по пешеходной зоне и отчаянно сигналил – мол, не мешайте ехать (ФОТО)

Новые случаи вопиющего автохамства.

Мы продолжаем рубрику, в которой вместе с читателями GOROD48 изобличаем главных липецких автохамов.

Пешеходная зона на улице Космонавтов недавно закрылась на ремонт – там меняют тротуарную плитку. Но еще до проведения работ 3 июля в 19.45 наш читатель сделал фото автомобиля, который ехал по всей пешеходной зоне, растянувшейся на сотни метров.

- Из-под колес буквально выпрыгивали люди, никак не ожидавшие увидеть здесь автомобиль, мамочки с колясками. А водила еще и сигналил, да матерился через окно, что ему мешают ехать. Когда он увидел, что я его фотографирую, то остановился и пообещал избить, - написал нам читатель.

К слову, фото молодчика тоже имеется в редакции. Чем не «железный» повод для ГИБДД, чтобы отреагировать?!





Улица 40 лет Октября. Еще один любитель езды по тротуару – он стоит на месте для пешеходов, а человек с коляской вынужден обходить его по проезжей части.





Пешеходный переход недалеко от школы №77 (ул. Хорошавина).





Словно два старых приятеля удобно расположились для беседы с видом на городскую Набережную. Вот только зона здесь – пешеходная. Снимок сделан 6 июля в 17.55.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.