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сегодня, 16:50

Водитель мчался по пешеходной зоне и отчаянно сигналил – мол, не мешайте ехать (ФОТО)

15 2001
#Автохамы
2
Водитель мчался по пешеходной зоне и отчаянно сигналил – мол, не мешайте ехать (ФОТО)

Новые случаи вопиющего автохамства.

Мы продолжаем рубрику, в которой вместе с читателями GOROD48 изобличаем главных липецких автохамов.

Пешеходная зона на улице Космонавтов недавно закрылась на ремонт – там меняют тротуарную плитку. Но еще до проведения работ 3 июля в 19.45 наш читатель сделал фото автомобиля, который ехал по всей пешеходной зоне, растянувшейся на сотни метров.

- Из-под колес буквально выпрыгивали люди, никак не ожидавшие увидеть здесь автомобиль, мамочки с колясками. А водила еще и сигналил, да матерился через окно, что ему мешают ехать. Когда он увидел, что я его фотографирую, то остановился и пообещал избить, - написал нам читатель.

К слову, фото молодчика тоже имеется в редакции. Чем не «железный» повод для ГИБДД, чтобы отреагировать?!

40 лет Октября, 1.jpg

Улица 40 лет Октября. Еще один любитель езды по тротуару – он стоит на месте для пешеходов, а человек с коляской вынужден обходить его по проезжей части.

к школе 77.jpeg

Пешеходный переход недалеко от школы №77 (ул. Хорошавина).

Набережная.jpeg

Словно два старых приятеля удобно расположились для беседы с видом на городскую Набережную. Вот только зона здесь – пешеходная. Снимок сделан 6 июля в 17.55.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

15 2001
#Автохамы
2

Комментарии (15)

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Я

13 минут назад
Штрих на альмере отдел со шмотьём держит в пролёте
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Москвич

16 минут назад
В Москве в люблино кавказец одним ударом ударом в висок убил такого крутого ехавшего по пешеходной дороге и посигналившего ему
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Это же

24 минуты назад
Ниссан Альмера,снята с производства,но по просьбе трудящихся выпускается для нашей страны.Стоит дешевле современных моделей жигулей.
ответить

рома

41 минуту назад
Шо камней мало?
ответить

Ржунемагу

45 минут назад
Едет на гамне ,а думает наверно крутой и бессмертный
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Лида

46 минут назад
А полиция вообще работает или только деньги получает?номер на картинке
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Федор.

сегодня, 18:46
Верх хамства и неуважения к людям я считаю, когда паркуются напротив памятника героям Афганистана и пр. героев во многочисленных войнах, что расположен на пл. Героев! Ни бордюры хамам не помеха, ни совесть, которую они никогда, видимо и не имели. Отморозки ставят свои "крутые тачки" где захотят, не считаясь с со всеми.
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Автобыдло

сегодня, 18:44
хде хочу и могу, да!
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Гость

сегодня, 18:43
Только избивать этих уродов,бить до реанимации.поймут после причину
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Посади

сегодня, 18:43
свинью за стол ,она и ноги на стол !
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