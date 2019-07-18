20-летнего липчанина ограбили на остановке

Вечером 15 июля в Липецке рядом с остановкой общественного транспорта "Мост" ограбили 20-летнего парня. Преступник отнял у него сотовый телефон.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции установлен подозреваемый в грабеже - им оказался ранее судимый за кражу 19-летний житель Липецка. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж».



