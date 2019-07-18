Происшествия

9 минут назад

20-летнего липчанина ограбили на остановке

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#грабеж
Вечером 15 июля в Липецке рядом с остановкой общественного транспорта "Мост" ограбили 20-летнего парня. Преступник отнял у него сотовый телефон.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции установлен подозреваемый в грабеже - им оказался  ранее судимый за кражу 19-летний житель Липецка. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж».

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#грабеж

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